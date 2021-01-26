Коронавирус не удастся победить в 2021 году – ВОЗ

Пандемию коронавируса COVID-19 в 2021 году вряд ли можно будет победить.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает китайское агентство “Синьхуа“.

Он отметил, что большой риск распространения коронавируса сохраняется даже после массовой вакцинации. Поэтому нужно стремиться не к тому, чтоб победить болезнь полностью, а достичь контроля над вирусом. По словам Райнана, за всю историю человечество смогло победить только одну болезнь. Это оспа.

“Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом”, – сказал Райан.

Читайте также: Вакцинация от коронавируса: кто в Украине получит прививку в первую очередь?