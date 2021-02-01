В Украине на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться тремя способами

Министерство здравоохранения запустит сайт, на котором в Украине будет открыта запись на вакцинацию от коронавируса.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

Он сообщил, что к 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

“Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить”, – сказал Ляшко.

Он сказал, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

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