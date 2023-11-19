Бесплатное лечение: где можно получить информацию

Существует множество пакетов-перечней медицинских услуг по разным заболеваниям, которые можно получить бесплатно в больницах, заключивших договоры с НСЗУ.

При Службе здоровья работает контакт-центр по телефону 16-77, где можно получить информацию по бесплатному лечению. В частности:

узнать, положена ли пациенту бесплатная медицинская помощь;

выяснить, по каким пакетам имеет договор с НСЗУ ближайшая больница;

уточнить объем бесплатной медицинской помощи по каждому из пакетов;

узнать, как начать получать бесплатные лекарства по электронному рецепту;

узнать, что делать, если в больнице нарушают права пациентов.

Операторы контакт-центра предоставляют информацию с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45. В другое время срабатывает автоответчик, который может дать ответы на часто задаваемые вопросы. Все звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатные.