Админуслуги в Одессе: где, когда и какие?

Департамент предоставления административных услуг старается возобновить свою полноценную работу, несмотря на военное время. Сотрудники ЦНАПа продолжают предоставлять государственные и местные административные услуги. Кроме того, появилась новая комплексная услуга для граждан. Но есть и такие, которые на время войны недоступны. Обо всем этом узнавала «Одесская жизнь».

Услуги, которые сейчас доступны

По словам руководства департамента предоставления административных услуг, на сегодняшний день в главном офисе ЦНАП на Косовской, 2д уже доступны:

все паспортные услуги (выдача ID-карт, загранпаспортов (детских и взрослых), свидетельств о рождении). К тому же, добавилась новая комплексная услуга – получение ID-карты и загранпаспорта одновременно;

выдача справок о регистрации места жительства или места нахождения лица. Также доступна услуга о снятии умершего с места регистрации, для этого необходимо прийти в ЦНАП со свидетельством о смерти. А вот регистрация или снятие с регистрации места проживания – временно недоступны, так как реестр закрыт;

предоставление большинства местных и государственных административных услуг для бизнеса, а также выдача разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности (строительство, реклама и вывески, медицина, экология, транспорт, производство и переработка, лицензирование и промышленность, геокадастр);

обмен старого водительского удостоверения на новое (без сдачи экзамена);

подача документов на получение административных услуг для многодетных семей (установление статуса, выдача и возобновление удостоверений, вклейка фотографии в удостоверение ребенка по достижении 14-летнего возраста и другие).

О сроках выполнения услуг

Из-за военного положения выполнение административных услуг может занимать больше времени, чем это было обычно. Но в департаменте объяснили, что эта проблема в основном касается паспортных услуг. Если раньше их изготовляли и выдавали в четко указанное время, например, срочный паспорт – в течение семи рабочих дней, то сейчас это может занять до трех недель, а вот изготовление обычного паспорта – все пару месяцев. Остальные же услуги предоставляются в указанные сроки, с ними можно ознакомиться на сайте.

Какие админуслуги можно получить через «Дію»?

«єМалятко» – регистрация новорожденного, места жительства ребенка, назначение государственной помощи при рождении ребенка и другое;

выписка о месте регистрации (услуга доступна для тех, кто был зарегистрирован после 2016 года, с момента, как департамент стал органом регистрации. Граждане, которые были зарегистрированы ранее, получат справку, но там будет указано, что ведомость отсутствует);

справка о регистрации внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

заявка о поврежденном имуществе во время войны.

Как работают подразделения ЦНАП в районах Одессы?

Адреса ЦНАПов:

Главный офис – улица Косовская, 2д;

– улица Косовская, 2д; Киевский район – улица Академика Королева, 9;

– улица Академика Королева, 9; Малиновский район – улица Генерала Петрова, 22;

– улица Генерала Петрова, 22; Суворовский район – проспект Добровольского, 106.

График приема граждан в главном офисе и в районных ЦНАПах – с 10:00 до 16:00.

Услуги, которые предоставляют районные подразделения: это выдача справки о регистрации места жительства и сведения о зарегистрированных, а также снятие умершего с места регистрации.

Связаться с сотрудником ЦНАПа можно по телефону – 15-35 или (048) 705-55-55 (недавно работу горячей линии снова возобновили), написать в онлайн-чат на сайте cnap.odessa.ua или написать в мессенджер департамента предоставления административных услуг в «Фейсбуке».