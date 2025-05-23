Из Киева — в поселок

Дом Архипенко находится неподалеку от больницы. Здесь в молодости супруги отдыхали сначала с детьми, теперь они привозят сюда внуков. Заботливые хозяева взрастили возле дома прекрасный фруктовый сад и виноградник.

Детство и юность Александра Васильевича проходили в поселке сахароваров Зеленогорском, в семье токаря и воспитательницы детсада. Отсюда в 1971-м, поступив в Одесский политех, он отправился изучать ядерную энергетику.

Война заставила киевских пенсионеров перебраться в родные края с обжитой Троещины и осесть в сельской глубинке.

Мука, сахар, донаты и… сушеная картошка

С переездом в село Александр Архипенко наладил тесные связи с любашевской волонтерской организацией «Архангела Михаила». Александр отмечает, что после аварии на ЧАЭС ликвидаторы последствий чувствовали поддержку всей страны и многих других стран. Поэтому он знает, как она необходима сейчас тем, кто находится на передовой.

Координатор сообщества Лилия Байрамова рассказала, что пенсионер постоянно помогает, привозит яблоки из своего сада. Часто покупает кондитерам для выпечки сладостей для фронтовиков по мешку муки и сахара, подсолнечное масло и тому подобное. Привозит и сушеный картофель, который изготовляет в собственноручно сделанной сушилке.

Ее Александр смастерил лет пять назад, когда уже окончательно ушел на заслуженный отдых.

— Сначала я сушил в ней абрикосы, сливы, вишни, груши и яблоки — фруктовый сад давал хороший урожай, который надо было сохранить. Как-то жена попросила засушить на зиму даже кабачки и баклажаны. А вот картошку готовлю исключительно для военных. Когда увидел в магазине, сколько стоит та горстка чипсов, решил попробовать сам их сделать, к тому же они полезны.

— Как именно изготавливаете такие чипсы?

— Сначала варю полтора ведра картофеля, затем чищу его от кожуры, режу кружочками и помещаю в разогретую до 60 градусов сушилку. Чтобы она долго хранилась, нужно поддерживать многодневный температурный режим. Получается около четырех килограммов качественного картофельного деликатеса, который можно и на фронт отправлять. Ведь в сушеном картофеле есть натрий, калий, фосфор, железо, магний, витамины. В ста граммах содержится 298 килокалорий, а картофельный белок близок по своему составу к животным белкам. Аминокислоты хорошо сбалансированы и быстро усваиваются организмом, — рассказал Александр — Стоит только залить сушеный картофель кипятком — и питательное блюдо готово. Когда голод донимает, а из-за вражеских дронов нельзя разжечь костер, то хрустящий картофель также насытит бойцов.

А еще садовод вырастил немаленький виноградник и часто везет сладкую ягоду, бывало ящиков 20, в подарок воспитанникам одного из детдомов соседней Николаевской области.

Есть ли жизнь после атомной катастрофы?

Чаще всего именно этот вопрос задают ученики на встречах с ветераном-атомщиком, который работал на Чернобыльской атомной электростанции с 1976 года, а во время ликвидации аварии занимал должность помощника руководителя штаба ликвидаторов. Побывал на самых опасных участках станции и выжил. Поэтому на детский вопрос отвечает уверенно: «Да, есть!».

Рассказывая о пережитом, Александр Архипенко вспоминает, что эвакуация города Припять началась только после обеда 27 апреля. Сначала он эвакуировал собственную жену с двумя малолетними детьми и жену товарища с младенцем в Зеленогорское и сразу вернулся на ЧАЭС, где еще полыхал реактор, и еще два года спустя работал там в химической лаборатории.

Потом работал на химическом заводе в Киеве, получил квартиру. Официально ушел на пенсию в 47 лет, но продолжал работать до 65. Из скромности даже инвалидность не оформил.

Без наших ресурсов и специалистов ЗАЭС не будет работать

— Александр Васильевич, поделитесь своим видением ситуации на захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Возможен ли ядерный коллапс, как это случилось в Чернобыле?

— В Энергодаре я был неоднократно, и хотя в 2019-м отошел от дела, эта тема для меня очень болезненна. До войны станция обеспечивала около 20 процентов электроэнергии, производимой Украиной. Все шесть ее энергоблоков находятся в состоянии «холодной остановки». Поэтому энергия не производится, а Россия технически не может самостоятельно эксплуатировать ЗАЭС без украинских ресурсов, специалистов и разрешения государственного органа Украины по ядерной и радиационной безопасности.

По информации специалистов МАГАТЭ, ситуация с безопасностью и охраной остается нестабильной. Здесь не функционируют система аварийной готовности и реагирования, системы раннего оповещения и радиационного контроля. Также из-за подрыва Каховской ГЭС отсутствует надежное водообеспечение охладительной системы и не стабильно внешнее электроснабжение.

И если даже отсутствие охлаждения ядерного топлива, которое до сих пор имеет остаточное тепловыделение, приведет к расплавлению ядерного топлива, последствия для окружающей среды будут незначительны и локальны. Ведь на ЗАЭС установлены более современные ядерные реакторы, имеющие прочную защитную оболочку, в отличие от реакторов чернобыльского типа.

***

Что касается планов на дальнейшую жизнь — Александр Васильевич говорит, что будет трудиться на земле, сколько сил хватит. И мечтает, что кто-то из внуков или правнуков проникнется любовью к земле и также, как он, будет лелеять сад и огород.

Справка «ОЖ»

В 1994-2019 годах Александр Архипенко возглавлял научно-техническое управление в Государственном комитете Украины по использованию ядерной энергии, управление по развитию ядерно-энергетического комплекса Министерства топлива и энергетики Украины, совет химиков в отделе химических технологий Национальной атомной энергогенерирующей компании «НАЭК Энергоатом». Представлял Украину на международных мероприятиях по повышению радиационной безопасности АЭС в странах Европы, Японии, Китая и Кореи.

На отечественных ядерных станциях решали научно-исследовательские вопросы, связанные с разработкой новых химических технологий, ведения водно-химических режимов на АЭС, автоматических систем химического контроля, консервирования энергетического оборудования, проведения химических очисток и т.д.

Александр Архипенко три года входил в состав комиссий по проверке готовности всех атомных станций Украины работать в холодное время года. Участники оценивали состояние подготовки персонала, оборудования, внутренних систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, зданий, сооружений, подземных коммуникаций и тому подобное.

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