Горожане оживили село

В Федоровку семья Руслана Хилобока переехала из Одессы. Вслед за ним в сельскую общину переехали еще двадцать пять человек, которые принадлежали к религиозной общине Церкви Иисуса Христа последних дней.

Горожане удивительно быстро показали свой хозяйственный талант, чем приятно удивили местных жителей. Именно они начали развивать в селе ягодоводство, садоводство, а также частный аграрный бизнес. А Руслан Хилобок еще и ввел производство яблочного уксуса. Так, благодаря новым жителям громады, село ожило и стало известным на Одесщине.

Помощь и больнице, и переселенцам, и военным

ХИЛОБОК В БОЛЬНИЦЕ

Свой волонтерский фронт Руслан Хилобок открыл с самого начала большой войны. Он активно помогает переселенцам, Вооруженным силам и всем, кто в этом нуждается.

Одним из совместных проектов господина Руслана, Церкви и Кодымского горсовета стало обустройство в селе Сербы Центра проживания для внутренне перемещенных лиц. При содействии Руслана Хилобока и его сына Даниила переселенцев обеспечили мебелью, бытовой техникой, посудой и т.д.

Позже подобное заведение было обустроено и в Сергеевке.

В Сербах также при их участии обновили мебель в детском отделении Кодымской больницы, приобрели для больницы кислородный концентратор, универсальный многофункциональный аппарат широкого спектра применения, аргоновый охладитель тканей для хирургических операций, электрохирургический коагулятор, лекарственные препараты и прочее.

В Федоровке была обустроена детская площадка — спонсором также стала религиозная община, возглавляемая Русланом Хилобоком.

Как выбрать старосту? В Вайбере!

ХИЛОБОК ПОЛУЧАЕТ УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ

Итак, когда в Лабушненском старостинском округе, в который входят села Лабушное, Лысогорка и Федоровка, встал вопрос избрания нового старосты, в Фейсбуке жители трех громад начали активно обсуждать кандидатуры. Неудивительно, что люди в основном отдавали предпочтение Руслану Хилобоку. Как выяснилось позже, жители сел посоветовались еще и в Вайбере и решили, что именно его кандидатура больше всего подходит для главы общины. О своем решении федоровчане сообщили Руслану Владимировичу в телефонном разговоре.

— И я не мог отказать. Потому что у людей был сильный аргумент: «Наши мужчины и сыновья воюют, а ты должен здесь отстаивать наши интересы, заботиться о селе». Итак, я согласился, — вспоминает староста.

Водопровод — через месяц

С приходом Руслана Хилобока в старостат многолетняя мечта жителей села Федоровки о водопроводе стала реальностью. Им и сегодня не верится, что реализация долгожданного проекта осуществлена всего за месяц. Теперь село имеет свой современный водопровод.

Кстати, у руководителя старостата свой взгляд на работу с людьми. Он убежден, что местные инициативы лучше всего реализуются через инициативные группы. И поэтому еще в начале своей деятельности придал большое значение созданию таких групп.

Интересный метод узнать о проблемах

ХИЛОБОК С ЖЕНОЙ ИРОЙ

А формировались эти группы интересным методом, придуманным главой громады. Он попросил знакомых — в каждом селе по несколько человек, — чтобы они составили списки людей, которые заслуживают того, чтобы решать, что в приоритете громады на определенный момент. А потом сравнивал эти списки. Фамилии тех, которые повторялись в большинстве списков, он отмечал. Таким образом и были сформированы инициативные группы тьох сел.

— Роль групп не только информировать об имеющихся проблемах. Нет, мы вместе работаем, вместе ищем решения и пути, — делится Руслан Хилобок.

Теперь вопрос инициативной группы предварительно вносится в повестку дня заседания и обсуждается членами совета при участии этой группы.

Например, по ее предложениям отремонтирована дорога к свалке и сельскому кладбищу, проведены работы по благоустройству и водоснабжению сел, освещение и уборка территорий, а также ведется работа с инвалидами и семьями с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

ХИЛОБОК С СЫНОМ

Семья Руслана Хилобока ввела личный проект «Доброе сердце». В нем приоритетное место принадлежит помощи украинским защитникам.

Дома готовятся овощные, мясные, консервы и варенье, порошковые борщи и супы быстрого приготовления.

А еще супруги и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заботятся о лекарствах для воинов, аптечки и амуницию. На все это есть постоянные запросы.

— Помощь нашим Вооруженным силам — это наш святой долг, как и для каждого украинца. Верю, что мы преодолеем врага. Для этого надо единство и каждый должен работать на победу на своем месте, — убежден Руслан Хилобок.

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