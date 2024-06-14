Год после обстрела: как сегодня выглядит проспект Шевченко в Одессе (фоторепортаж)

Год назад, 14 июня, российские террористы нанесли мощный ракетный удар по Одессе. Взрыв были такой силы, что слышал его весь город, ракетами разрушены знаковые для одесситов объекты, причем исключительно гражданские. Одна из ракет попала в 10-этажный бизнес-центр «Шевченковский», взрывной волной выбиты стекла не только в зданиях рядом, но и в домах находящихся в километре от эпицентра взрыва. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Наш фотокорреспондент посмотрел, как выглядит место обстрела сейчас и узнал о судьбе пострадавших организаций.
В целом получили различные повреждения больше 20 зданий, в числе которых корпуса Национального политехнического университета, недавно открывшийся ресторан «Макдональдс», здание банка, здание школы №35, здание Одесской киностудии и много жилых многоэтажек. В здании бизнес-центра пострадал уникальный одесский Музей интересной науки , который очень любили посещать дети.
Разрушенный музей возродился по новому адресу в Пересыпском районе – на улице Владислава Бувалкина, 50 (бывшая Генерала Бочарова), ТРЦ «Атриум», 2-ой этаж.
Больше всего во время ночного обстрела на проспекте Шевченко пострадал бизнес-центр «Шевченковский», где располагалась старейшая одесская клиника лазерной коррекции зрения «Тарус». Обломки ракеты полностью пробили верхние этажи здания, а взрывная волна не только выбила стекла, но и повредила несущие конструкции. После трагической ночи помещения клиники не подлежат восстановлению, а 30% дорогостоящего высокоточного оборудования оказалось уничтожено.
В эпицентре взрыва оказалась операционная, в которой повредило все оборудование – некоторые приборы пролетели 8-9 метров, они не подлежат восстановлению. Навесные потолки рухнули, а стеклянные и алюминиевые перегородки между кабинетами превратились в груды строительного мусора.
Большинство разбитых окон уже закрыли OSB-плитами, а с помощью неравнодушных одесситов медицинское оборудование «откопали» из-под обломков. Сейчас клиника нашла новое помещение на проспекте Шевченка 2а.
«МакДональдс» восстановлен и уже работает.
Так выглядит здание бизнецентра на проспекте Шевченко сегодня:
В непосредственной близости от бизнес-центра на проспекте Шевченко находится ЖК «Бочки», который также значительно пострадал от взрыва. По словам местных жителей, ударная волна повредила более 100 из 200 имеющихся здесь квартир.
В восьми корпусах Одесского политеха были повреждены окна и двери, около 1000 квадратных метров витражей и 1800 квадратных метров кровли. Больше всего пострадал 2-й учебный корпус 1956-го года постройки, там взрывной волной снесло крышу. Повреждены также внутренние стены и перегородки – некоторые из них просто обвалились.
Окна в зданиях университета восстановили, частично восстановлены двери и перегородки внутри. На ремонт одного из пострадавших корпусов политех выделил 32 миллиона гривен.