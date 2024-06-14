Год после обстрела: как сегодня выглядит проспект Шевченко в Одессе (фоторепортаж)

В целом получили различные повреждения больше 20 зданий, в числе которых корпуса Национального политехнического университета, недавно открывшийся ресторан «Макдональдс», здание банка, здание школы №35, здание Одесской киностудии и много жилых многоэтажек. В здании бизнес-центра пострадал уникальный одесский Музей интересной науки , который очень любили посещать дети.

Разрушенный музей возродился по новому адресу в Пересыпском районе – на улице Владислава Бувалкина, 50 (бывшая Генерала Бочарова), ТРЦ «Атриум», 2-ой этаж.

Больше всего во время ночного обстрела на проспекте Шевченко пострадал бизнес-центр «Шевченковский», где располагалась старейшая одесская клиника лазерной коррекции зрения «Тарус». Обломки ракеты полностью пробили верхние этажи здания, а взрывная волна не только выбила стекла, но и повредила несущие конструкции. После трагической ночи помещения клиники не подлежат восстановлению, а 30% дорогостоящего высокоточного оборудования оказалось уничтожено.

В эпицентре взрыва оказалась операционная, в которой повредило все оборудование – некоторые приборы пролетели 8-9 метров, они не подлежат восстановлению. Навесные потолки рухнули, а стеклянные и алюминиевые перегородки между кабинетами превратились в груды строительного мусора.

Большинство разбитых окон уже закрыли OSB-плитами, а с помощью неравнодушных одесситов медицинское оборудование «откопали» из-под обломков. Сейчас клиника нашла новое помещение на проспекте Шевченка 2а.

«МакДональдс» восстановлен и уже работает.

Так выглядит здание бизнецентра на проспекте Шевченко сегодня:

В непосредственной близости от бизнес-центра на проспекте Шевченко находится ЖК «Бочки», который также значительно пострадал от взрыва. По словам местных жителей, ударная волна повредила более 100 из 200 имеющихся здесь квартир.

В восьми корпусах Одесского политеха были повреждены окна и двери, около 1000 квадратных метров витражей и 1800 квадратных метров кровли. Больше всего пострадал 2-й учебный корпус 1956-го года постройки, там взрывной волной снесло крышу. Повреждены также внутренние стены и перегородки – некоторые из них просто обвалились.

Окна в зданиях университета восстановили, частично восстановлены двери и перегородки внутри. На ремонт одного из пострадавших корпусов политех выделил 32 миллиона гривен.