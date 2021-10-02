Сабанеев мост стал вторым каменным мостом, построенным в Одессе, после моста Новикова на улице Почтовой. Его строили долго и с большими трудностями, несколько раз перестраивали и ремонтировали.

Когда Одесса только начинала строиться, ее центр пересекали два оврага, которые получили название Карантинная и Военная балки. Они делили город на две части: в одной половине находились «присутственные места», а в другой — дома, где проживали чиновники, которые добирались на службу кружными путями. Однако решающим фактором для строительства моста стало появление на Приморском бульваре дворца Воронцова и биржи. Строить мост начали в 1828 году. Руководил работами инженер Казаринов, а проект разработал английский архитектор Аптон.

В 1833 году мост был построен, и, по предложению Воронцова, новое сооружение назвали в честь генерала от инфантерии Сабанеева. Сабанеев мост представлял собой «каменный виадук, переброшенный через Военный спуск и служащий… для движения экипажей по двум взаимно перпендикулярно направленным улицам».

Уже через несколько лет из-за оползней Сабанеев мост стал разрушаться. В 1866-м, а затем и в 1902 году в опорах моста появились трещины, и городские власти вынуждены были начать капитальный ремонт практически нового моста.

Комиссия, в которую вошли архитекторы и строители, пришла к выводу, что одной из причин появления трещин стала дождевая вода, которая просачивалась через гранитную «кубиковую мостовую». Было решено заменить мостовую из булыжников асфальтовым покрытием на бетонном основании. А заодно решили и облагородить Сабанеев мост, заменив «безобразный в эстетическом отношении» каменный парапет «легкой и прозрачной» железной решеткой. Были представлены два эскиза решетки, но городские власти остановили свой выбор на том варианте, который был дешевле. Однако этот проект, к сожалению, осуществлен не был, и Сабанеев мост сегодня защищает такой же каменный парапет, что и более ста лет назад.

Источники: Википедия, журнал «Зодчий», 1902 год

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