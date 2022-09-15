Архитектурные тайны Одессы: на Екатерининской есть уникальный дом

По мнению специалистов, этот дом смело можно включить в список самых необычных зданий Одессы. Тем более что в городе нет ни единого здания, с которым его можно было бы сопоставить. Он поистине неповторим и уникален.

Расположен этот шедевр в самом историческом и элитном районе Одессы по адресу: Екатерининская улица, 9. В этом доме когда-то размещался большой магазин одежды собственного пошива братьев Лантье и мастерские. Здание создано в загадочном для непосвященных югендстиле и представляет собой один из лучших примеров этого стиля в нашем городе. Впрочем, с югендстилем мы хорошо знакомы: это обычный модерн, который так назвали немецкие и австрийские архитекторы – по названию журнала, продвигавшего его.

Бизнес Лантье процветал, и поэтому в 1903 году владельцы решили провести капитальную реконструкцию здания, которому было более 60 лет. Лантье пригласили известного немецкого архитектора Германа Шеврембрандта. Свой проект он основывал на принципах югендстиля.

Реконструкция здания, что называется, влетела в копеечку – при работах были использованы все самые прогрессивные строительные технологии того времени. В отличие от большинства одесских домов, в качестве строительного материала при реконструкции Шеврембрандт использовал кирпич, а верхние балки оконных проемов были изготовлены из бетона. Бетон использовали также для изготовления лепного декора.

Фасад здания оформлен очень сдержанно – скульптурные изыски практически отсутствуют. Одно из отступлений от этого правила, которое позволил себе архитектор, – геральдические медальоны на верхнем этаже здания.

Сегодня дом Лантье сохранил не только уникальную отделку фасадов, но и многие элементы внутреннего убранства. Например, необычную планировку дома, а также оформление черной и парадной лестниц, которые объединены общим порталом.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о приметном доме на Молдаванке, об уникальном доме на Старопортофранковской и о «кирпичном доме» на Спиридоновской.

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Ирина Сорокина

Источник и фото: all.archodessa.com