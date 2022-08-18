Архитектурные тайны Одессы: уникальный дом на Старопортофранковской

Строго говоря, это комплекс из двух зданий, которые были построены в 1913 году при участии епархиальных архитекторов Дмитрия Мирошниченко и Владимира Короповского. Здание относится к образцам так называемого венского сецессиона. Так называли группу австрийских художников, которые в знак протеста против официального искусства вышли из состава выставочной организации «Хрустальный дворец». Здания такого стиля редко можно встретить в Одессе, они больше характерны для городов, входивших когда-то в состав Австро-Венгрии. А в консервативной Одессе венский сецессион применялся очень редко, поэтому дом для нашего города стилистически уникален.

Благотворительное общество дам духовного звания Херсонской епархии при Одесском Спасо-Преображенском соборе в начале прошлого века проводило собрания в доме на Соборной площади. В это общество входили женщины в духовном сане, занимавшиеся богоугодными делами. Однако в начале 1910-х годов в Одессе резко выросли цены на аренду квартир. Поэтому дамы духовного звания приобрели участок для строительства, который выбрали по улице Старопортофранковской. В начале XX века здесь находилось большинство благотворительных заведений, поэтому и здание для епархиальной богадельни было приобретено именно здесь.

При строительстве дома Мирошниченко выполнял проектировочные и инженерные работы, а Короповский занимался оформлением здания. Когда дом был построен, стало ясно, что его можно отнести к числу самых комфортных на Старопортофранковской улице. Единственный ощутимый недостаток заключался в отсутствии лифта, который невозможно было устроить из-за нехватки места.

Ирина Сорокина

Источники: all.archodessa.com, all.archodessa.com, uc.od.ua