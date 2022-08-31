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Архитектурные тайны Одессы: приметный дом на Молдаванке и неизвестный архитектор

Архитектурные тайны Одессы: приметный дом на Молдаванке и неизвестный архитектор

Доходный дом Карла Тильгаля (Алексеевская площадь, 1) считается самым большим и примечательным архитектурным сооружением Алексеевской площади.
Этот дом, по меркам Молдаванки, был весьма солидным сооружением, несмотря на то, что стоимость большей части квартир в нем была средней ценовой категории. И все же, благодаря оригинальному и впечатляющему облику, он до сих пор остается значимым строением на пересечении улиц Степовой и Мельницкой.

В 1874 году этот участок имел адрес Ново-Конная площадь, 3, и принадлежал домовладельцу Посохову. С 1883 года владельцем участка стал Тильгаль. В марте 1890 года он решил построить на своем участке здание, которое сначала было одноэтажным. Надзор за строительством осуществлял архитектор Д. Климов, а вот имя архитектора, который спроектировал здание, в документах не упоминается. При попытке проанализировать архитектурный почерк специалисты пришли к выводу, что здание самобытно, а некоторые элементы декора вообще не имеют аналогов в Одессе.

В апреле 1902 года Тильгаль решил реконструировать здание – надстроить два этажа. Это проект он заказал инженеру Г. Раберову. Получившееся здание Тильгаль собирался использовать как доходный дом. Внутренних подъездов в доме не было, а на верхние этажи вели галереи, или обычные лестницы, расположенные прямо по фасаду. Предполагается, что сначала они были деревянными, а когда обветшали, их заменили металлическими.

Надзор за строительством сначала вел архитектор Р. Марцинковский, но через полгода он отказался от этого, и контролировать постройку стал архитектор К. Попов.

Первый этаж здания выглядит весьма скромно, единственное, что может считаться украшением, это проездная арка с закругленным проемом. А вот на втором этаже фасад оживляют лепные маскароны (изображения лиц) и картуши (полуразвернутые свитки). Третий этаж украшен лепными элементами растительного характера.

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Источник и фото: all.archodessa.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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