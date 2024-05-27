Новости Одессы и Одесской области

Аншлаг на Привозе и новогодний балкон: семь мгновений одесской недели

Аншлаг на Привозе и новогодний балкон: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 20 по 26 мая?

20 мая

В одесском дворе: когда мировая классика встречается с современностью:

Фото дня в Одессе: дворик

21 мая

На Торговой: как вам мое авто?

Фото дня в Одессе: на Торговой

22 мая

Май по-одесски: балкон в центре города все еще в новогоднем убранстве:

Фото дня в Одессе: новый год в мае

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

23 мая

Май в Преображенском парке:

Фото дня в Одессе: в Преображенском парке

24 мая

Розы… Еще одна красота майской Одессы:

Фото дня в Одессе: розы

25 мая

А на одесском Привозе – как и всегда – аншлаг!

Фото дня: на Привозе

26 мая

Одесский пушистик сладко себе отдыхает в окружении одесских роз…

Фото дня в Одессе: котик в розах

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua