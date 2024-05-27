Аншлаг на Привозе и новогодний балкон: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 20 по 26 мая?
20 мая
В одесском дворе: когда мировая классика встречается с современностью:
21 мая
На Торговой: как вам мое авто?
22 мая
Май по-одесски: балкон в центре города все еще в новогоднем убранстве:
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23 мая
24 мая
Розы… Еще одна красота майской Одессы:
25 мая
А на одесском Привозе – как и всегда – аншлаг!
26 мая
Одесский пушистик сладко себе отдыхает в окружении одесских роз…
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