Аншлаг на Привозе и новогодний балкон: семь мгновений одесской недели

Россияне средь бела дня ударили по гипермаркету в Харькове – есть погибшие и без вести пропавшие (фото) Сегодняшним субботним днем, 25 мая 2024 года, российские якобы «освободители» Харькова в очередной раз подтвердили свою истинную сущность и показали, что они – террористы и военные преступники, ударив авиабомбами по спальному району города. Удар пришелся по строительному гипермаркету и наверняка был сознательным шагом: ведь в выходной день в подобных местах всегда очень много людей. ПОДРОБНЕЕ

Спас одесситов ценой собственной жизни: за что улицу в Одессе назвали именем Сергея Ядова В Одессе улицы носят имена не только ученых, писателей и политиков, одесситы помнят своих героев и увековечивают их имена. Одна из улиц на Слободке была названа в честь Сергея Ядова — сержанта патрульно-постовой службы, погибшего в 1994 году во время задержания вооруженного преступника. Напомним, что эта улица проходит от улицы Академика Воробьева до улицы Хуторской. ПОДРОБНЕЕ