Аншлаг на Привозі та новорічний балкон: сім миттєвостей одеського тижня

Росіяни серед білого дня вдарили по гіпермаркету у Харкові – є загиблі і безвісти зниклі (фото) Сьогоднішнього суботнього дня, 25 травня 2024 року, російські нібито «визволителі» Харкова вкотре підтвердили свою справжню сутність і показали, що вони – терористи та військові злочинці, вдаривши авіабомбами по спальному району міста. Удар припав по будівельному гіпермаркету і, напевно, був свідомим кроком: адже у вихідний день у подібних місцях завжди дуже багато людей. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Врятував одеситів ціною власного життя: за що вулицю в Одесі назвали ім’ям Сергія Ядова В Одесі вулиці носять імена не тільки вчених, письменників і політиків, одесити пам’ятають своїх героїв і увічнюють їхні імена. Одну з вулиць на Слобідці було названо на честь Сергія Ядова — сержанта патрульно-постової служби, який загинув 1994 року під час затримання озброєного злочинця. Нагадаємо, що ця вулиця проходить від вулиці Академіка Воробйова до вулиці Хутірської. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ