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Аншлаг на Привозі та новорічний балкон: сім миттєвостей одеського тижня

Аншлаг на Привозі та новорічний балкон: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 20 по 26 травня?

20 травня

В одеському дворі: коли світова класика зустрічається с сьогоденням:

Фото дня в Одессе: дворик

21 травня

На Торговій: як вам моє авто?

Фото дня в Одессе: на Торговой

22 травня

Травень по-одеськи: балкон у центрі міста все ще у новорічному вбранні:

Фото дня в Одессе: новый год в мае

23 травня

Травень в Преображенському парку:

Фото дня в Одессе: в Преображенском парке

24 травня

Троянди… Ще одна краса травневої Одеси:

Фото дня в Одессе: розы

25 травня

А на одеському Привозі – як і завжди – аншлаг!

Фото дня: на Привозе

26 травня

Одеський пухнастик солодко собі відпочиває в оточенні травневих троянд…

Фото дня в Одессе: котик в розах

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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