Аншлаг на Привозі та новорічний балкон: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 20 по 26 травня?
20 травня
В одеському дворі: коли світова класика зустрічається с сьогоденням:
21 травня
На Торговій: як вам моє авто?
22 травня
Травень по-одеськи: балкон у центрі міста все ще у новорічному вбранні:
23 травня
Травень в Преображенському парку:
24 травня
Троянди… Ще одна краса травневої Одеси:
25 травня
А на одеському Привозі – як і завжди – аншлаг!
26 травня
Одеський пухнастик солодко собі відпочиває в оточенні травневих троянд…
Фото авторки