Догмода по-одесски: четырехлапые модели на зимнем уличном подиуме (фото)

Не котиками едиными… Стоит чуть-чуть похолодать — и улицы Одессы становятся настоящим подиумом. А на подиуме — четрыхлапые модели. Ну надо же, какое разнообразие! Нет, я даже не о породах сейчас. Я — о догмоде.

Попоны, платья, комбинезоны, футболки, пуховики… Куртки-дождевики… Яркие и скромные. Фирменные и собственноручно созданные. Вязаные, сшитые. Ну вот как не умилиться всему этому разнообразию!

Барбосики, красавцы четырехлапые! Выводят их хозяева, словно и в самом деле ведут по подиуму. А они не желают фотографироваться. То лают, то иным методом выражают некоторое недовольство. Мы, мол, модели, конечно, только позировать вам не обещали.

Поймать их объективом очень сложно, потому как не сидится им, не стоится: столько всего на улице. И с этой милой (в чудо-платье!) четвероногой надо познакомиться, и дела свои успеть сделать, и повести хозяина туда, куда хочется ему (ей). А тут еще птички-кошки, надо же как-то и на них отреагировать.

О, эти зимние барбосики города! Смотришь на их прикид — прямо завидно порой. Хозяева собачек-модниц говорят, что далеко не всегда одежда им приобретается для утепления. Часто для того, чтобы не так пачкались на прогулке, а порой и просто — для красоты. Это же не просто песики, а настоящие одесские модели. Только ну очень уж непоседливые!

Фото: Мария Котова