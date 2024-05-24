Одесский Привоз: стопроцентная черешня, волшебная брынза и цены на 24 мая

Одесский Привоз: довольно жарко, людей (как обычно) много, летний ассортимент – в тренде.
Это черешня?
– Это что, черешня?
– Конечно, черешня. Сами видите.
– А не рано ли?
– Да уже поздно. В этом году все так. Так что знайте: у меня – стопроцентная черешня!
– Так говорите, будто у других она не стопроцентная…
– Попробуйте, тогда сами поймете, сколько там процентов…
– Берите, женщина, брынзу. Волшебная!
– Волшебная?.. Может, вообще мистическая?
Продавщицу «мистика» немного удивляет, переспрашивает, что это значит. Женщина шутит:
– Да то же, что волшебная!..
Боже, что только на том Привозе не услышишь… Замечаю: женщина таки брынзу купила – то ли как волшебную, то ли как мистическую…
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-35 грн;
- картофель «молодой» — 40-60 грн;
- лук – 35-40 грн;;
- помидоры – 40-120 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 50-80 грн;
- огурцы – 40-80 грн;
- сладкий перец – 70-150 грн;
- баклажаны – 140-180 грн;
- капуста «молодая» – 15-35 грн;
- чеснок («молодой») – 120-150 грн;
- морковь (старая) 25-35 грн; («молодая») – 70-80 грн;
- редис — 20-30 грн;
- зеленый горошек – 90-150 грн;
- зелень в пучках – от 5 до 15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 15-35 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 100-140 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 85-130 грн;
- черешня – 90-150 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- творог – 70-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 17 мая: «молодая картошка уже становится старой».
Фото автора