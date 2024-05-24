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Одесский Привоз: стопроцентная черешня, волшебная брынза и цены на 24 мая

Одесский Привоз: стопроцентная черешня, волшебная брынза и цены на 24 мая

Одесский Привоз: довольно жарко, людей (как обычно) много, летний ассортимент – в тренде.

Это черешня?

– Это что, черешня?

– Конечно, черешня. Сами видите.

– А не рано ли?

– Да уже поздно. В этом году все так. Так что знайте: у меня – стопроцентная черешня!

– Так говорите, будто у других она не стопроцентная…

– Попробуйте, тогда сами поймете, сколько там процентов…

Одесский Привоз в мае, фрукты

– Берите, женщина, брынзу. Волшебная!

– Волшебная?.. Может, вообще мистическая?

Продавщицу «мистика» немного удивляет, переспрашивает, что это значит. Женщина шутит:

– Да то же, что волшебная!..

Боже, что только на том Привозе не услышишь… Замечаю: женщина таки брынзу купила – то ли как волшебную, то ли как мистическую…

Брынза на Привозе

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Одесский привоз в мае, овощи, цены

  • картофель – 30-35 грн;
  • картофель «молодой» — 40-60 грн;
  • лук – 35-40 грн;;
  • помидоры – 40-120 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 50-80 грн;
  • огурцы – 40-80 грн;
  • сладкий перец – 70-150 грн;
  • баклажаны – 140-180 грн;
  • капуста «молодая» – 15-35 грн;
  • чеснок («молодой») – 120-150 грн;
  • морковь (старая) 25-35 грн; («молодая») – 70-80 грн;
  • редис — 20-30 грн;
  • зеленый горошек – 90-150 грн;
  • зелень в пучках – от 5 до 15 грн.

Овощи на Привозе

На одесском Привозе в мае, овощи

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

На Привозе в мае

  • яблоки – 15-35 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 100-140 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 85-130 грн;
  • черешня – 90-150 грн.

Овощи и фрукты на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Привоз, цены на яйца

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • творог – 70-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Привоз, мясо

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

рыба на одесском Привозе

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 17 мая: «молодая картошка уже становится старой».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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