Одесский Привоз: стопроцентная черешня, волшебная брынза и цены на 24 мая

Это черешня?

– Это что, черешня?

– Конечно, черешня. Сами видите.

– А не рано ли?

– Да уже поздно. В этом году все так. Так что знайте: у меня – стопроцентная черешня!

– Так говорите, будто у других она не стопроцентная…

– Попробуйте, тогда сами поймете, сколько там процентов…

– Берите, женщина, брынзу. Волшебная!

– Волшебная?.. Может, вообще мистическая?

Продавщицу «мистика» немного удивляет, переспрашивает, что это значит. Женщина шутит:

– Да то же, что волшебная!..

Боже, что только на том Привозе не услышишь… Замечаю: женщина таки брынзу купила – то ли как волшебную, то ли как мистическую…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-35 грн;

картофель «молодой» — 40-60 грн;

лук – 35-40 грн;;

помидоры – 40-120 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 50-80 грн;

огурцы – 40-80 грн;

сладкий перец – 70-150 грн;

баклажаны – 140-180 грн;

капуста «молодая» – 15-35 грн;

чеснок («молодой») – 120-150 грн;

морковь (старая) 25-35 грн; («молодая») – 70-80 грн;

редис — 20-30 грн;

зеленый горошек – 90-150 грн;

зелень в пучках – от 5 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 15-35 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 100-140 грн;

лимоны – 35-60 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 85-130 грн;

черешня – 90-150 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 70-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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