Первый день лета в Одессе: на улицах города царствуют розы (фоторепортаж)

Первый день второго лета на военном положении в Одессе… Июнь сразу вступил в свои права в полной мере: жара, лавы на солнце пустые. А на улицах города надменно царят поистине королевские цветы — розы. Сейчас самое время их бурного цветения.

Как назывался одесский торт с розами?

Вот же как быстро летит время! Совсем недавно жаловались на дождливую весну и ждали, когда же, наконец, распустятся иудины деревья. А вот уже и розы радуют глаз.

Две пожилые женщины наблюдают, как объектив моего фотоаппарата любуется царственной красотой одесских роз на одной из городских клумб. Одна говорит, что розы ей кажутся «слишком наглым цветком» и она больше любит обычные ромашки.

Другая возражает:

— Как можно не любить розы? Они такие царственные!

Царственные, королевские… Горделивые, нагловатые… А некоторые как раз наоборот — скромные. Их аромат притягивает, каждый цветок — неповторим.

И (это же Одесса!) пока я раздумываю над всем этим, женщины уже спорят совершенно о другом, но тоже в тему роз. Одна утверждает, что знаменитый когда-то одесский торт в «Золотом ключике» назывался «Одеська троянда».

— Нет, не «Одеська троянда», а «Одеські троянди». Во множественном числе. Там посередине торта целый розовый букет был…

Я не помню почему-то вкуса этого торта. Помню лишь, что он был овальной формы… И розы из масляного крема помню.

Одесские розы: о позитиве, красоте и символике

Иду дальше, ищу на улицах клумбы с розами. Каждая — как целый мир, как будто со своим собственным характером.

В дни войны глаз как-то особо остро ищет позитив и красоту. А тут — то парочка роз прислонилась друг к дружке, а то целая королевских цветов по дороге встретится. Каждую хочется понюхать, даже прикоснуться.

Нет, прикасаться к цветам на городских клумбах лучше не надо. Просто любуйтесь!

А вот как поэтично рассказывает о символике роз ресурс «Про Україну».

«Роза — королевский символ, символ верховенства, торжественной, особой и величественной красоты. Ибо она — королева цветов. Потому и поздравляют розовым букетом по особо выдающемуся случаю или дарят их очень уважаемому человеку. Символизирует она и недоступную красоту — красоту, которой нелегко овладеть. Для этого она вооружилась колючими шипами. Этим свидетельствует: красота сама должна уметь защищаться. Кроме того, она — символ небесного совершенства и блаженства, целомудрия и чистых земных страстей».

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Мария Котова

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