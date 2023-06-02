Новости Одессы и Одесской области

Первый день лета в Одессе: на улицах города царствуют розы (фоторепортаж)

Первый день лета в Одессе: на улицах города царствуют розы (фоторепортаж)

Первый день второго лета на военном положении в Одессе… Июнь сразу вступил в свои права в полной мере: жара, лавы на солнце пустые. А на улицах города надменно царят поистине королевские цветы — розы. Сейчас самое время их бурного цветения.

Как назывался одесский торт с розами?

Вот же как быстро летит время! Совсем недавно жаловались на дождливую весну и ждали, когда же, наконец, распустятся иудины деревья. А вот уже и розы радуют глаз.

розы цветы

Две пожилые женщины наблюдают, как объектив моего фотоаппарата любуется царственной красотой одесских роз на одной из городских клумб. Одна говорит, что розы ей кажутся «слишком наглым цветком» и она больше любит обычные ромашки.

Другая возражает:

— Как можно не любить розы? Они такие царственные!

розы цветы

Царственные, королевские… Горделивые, нагловатые… А некоторые как раз наоборот — скромные. Их аромат притягивает, каждый цветок — неповторим.

И (это же Одесса!) пока я раздумываю над всем этим, женщины уже спорят совершенно о другом, но тоже в тему роз. Одна утверждает, что знаменитый когда-то одесский торт в «Золотом ключике» назывался «Одеська троянда».

— Нет, не «Одеська троянда», а «Одеські троянди». Во множественном числе. Там посередине торта целый розовый букет был…

Я не помню почему-то вкуса этого торта. Помню лишь, что он был овальной формы… И розы из масляного крема помню.

розы цветы

Одесские розы: о позитиве, красоте и символике

Иду дальше, ищу на улицах клумбы с розами. Каждая — как целый мир, как будто со своим собственным характером.

В дни войны глаз как-то особо остро ищет позитив и красоту. А тут — то парочка роз прислонилась друг к дружке, а то целая королевских цветов по дороге встретится. Каждую хочется понюхать, даже прикоснуться.

Нет, прикасаться к цветам на городских клумбах лучше не надо. Просто любуйтесь!

розы цветы

А вот как поэтично рассказывает о символике роз ресурс «Про Україну».

«Роза — королевский символ, символ верховенства, торжественной, особой и величественной красоты. Ибо она — королева цветов. Потому и поздравляют розовым букетом по особо выдающемуся случаю или дарят их очень уважаемому человеку. Символизирует она и недоступную красоту — красоту, которой нелегко овладеть. Для этого она вооружилась колючими шипами. Этим свидетельствует: красота сама должна уметь защищаться. Кроме того, она — символ небесного совершенства и блаженства, целомудрия и чистых земных страстей».

розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы
розы цветы

Читайте также:

Одесские дворики: как они поживают в мае?

Мария Котова

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить