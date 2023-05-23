В одесском дворе появилась копия «золотой» картины – фотофакт

В Одессе на улице Екатерининской, у входа в арт-студию Милы Арт, подходит к концу работа по созданию настенного полотна. Это дань уважения австрийскому художнику Густаву Климту и его известнейшей картине «Поцелуй».

Картину «Поцелуй» Климта называют «золотой». Она и в самом деле словно переливается золотом; кроме того, работа была создана мастером в 1907-1908 годах – «золотой период» его творчества. Это одна из самых известных его работ, которая хранится в галерее Бельведер в Вене.

Напомним, что еще до войны, в январе 2020 года, на улице Торговой обшарпанная стена старого дома была облагорожена стрит-артом по мотивам «Поцелуя» Густава Климта. Стрит-арт был создан художниками студии M97 Project. Увидеть его можно и сейчас.

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