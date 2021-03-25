Как «греческий пират» стал городским головой Одессы?

25 марта, в 19.00 на Думской площади в Одессе пройдет церемония празднования Дня Независимости Греции. А зародилась независимость Греции в Одессе в 1814 году с создания общества «Филики Этерия». Активным членом этого общества был городской голова Одессы Дмитрий Инглези. Очерк о нем мы публиковали пять лет назад и сейчас решили снова опубликовать с небольшими изменениями.

Имя Дмитрия Спиридоновича Инглези с 2016 года носит одна из улиц в Одессе. О нем еще при жизни рассказывали множество легенд. Еще больше о нем ходило слухов. Так обычно и бывает с людьми неординарными, проживающими жизнь с сумасшедшинкой и отвагой. Но постепенно имя известного одесского грека, «человека честнейшего и порядочнейшего» (так о нем отзывались современники), человека, который был с 1818 по 1821 год девятым городским головой Одессы, оказалось в исторической тени. И о его деятельности на благо нашего города знают сегодня, пожалуй, только краеведы и ученые-историки.

На морской службе Ее Величества

Дмитрий Инглези родился в Греции на острове Кефалония — жемчужине Ионических островов, — который тогда находился под венецианским протекторатом. По семейному преданию, его род вел свое происхождение от английского баронета Вильгельма Брауна, переселившегося в XVI веке в Венецию, затем на Кефалонию. А фамилия возникла от греческого прозвища «инглезос» — «англичанин». Но на самом деле, «английский след» в биографии Инглези не более, чем легенда. А род Инглези имеет исключительно греческие корни.

После того, как умер отец Дмитрия, его дядя Антонио определил 16-летнему юноше новое местом жительства — город Таганрог. Прибыв в город Дмитрий сразу поступил волонтером в российский флот, который принимал активное участие в русско-турецкой войне. Сначала он служил в греческом экипаже на гребных судах и в 1788–1792 годах принимал участие в военных походах «в Черном море и сделал четыре регламентные кампании» в сражениях против турецкого флота.

Богатые и влиятельные греческие купцы обратили внимание на храброго соотечественника. Они помогли молодому моряку построить и вооружить в Таганроге боевой корабль, который лично Инглези был назван довольно фривольно — «Панагия Деспинис» (в переводе с греческого — «Богородица Барышня»). На корабле было установлено мощное артиллерийское вооружение — десять четырехфунтовых и четыре трехфунтовых пушки. Из пятидесяти человек экипажа «Панагии Деспинис» среди матросов не было ни одного русского (это было одно из условий греков).

Отчаянная смелость греческих моряков и их мореходное мастерство, вероятно, дали основания некоторым историкам называть Дмитрия Инглези пиратом. Сам Дмитрий Спиридонович иронично относился к подобным заявлениям, ибо пиратом себя не считал и твердо был убежден, что воюя с турецким флотом он борется за независимость своей родной Греции

Имя Инглези несколько раз встречается в письмах князя Григория Потемкина, который говорил о нем с восторгом. Потемкин просил у императрицы для Инглези «поощрения» и сам присвоил Иглези звание мичмана.

Вскоре просьба Потемкина о поощрении была удовлетворена и мичман Инглези был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, а в октябре 1788 года произведен в чин капитана. После окончания войны в сентябре 1792 года, согласно поданному рапорту об отставке, Инглези был уволен с морской службы в чине капитана.

Вторая родина отважного моряка

Проницательный и знающий толк в людях, герцог де Ришелье при первой встрече с Дмитрием Инглези разглядел в нем человека инициативного, «ловкого в мыслях» и проворного в действиях. Время показало, что Ришелье в Инглези не ошибся.

По поручению Ришелье он нанимал купеческие суда для перевозки войск и продовольствия на остров Корфу. Во время выполнения этого поручения Инглези показал себя искусным торговцем, обладающим ко всему прочему и предпринимательской жилкой. А став купцом 1-й гильдии, Инглези основал свой торговый дом в Одессе, дела которого шли очень хорошо — в середине 1830-х годов обороты фирмы Инглези достигали 2 миллионов рублей в год.

Когда в ноябре 1808 года в Одессе был основан коммерческий суд, то Дмитрия Инглези избрали одним из его членов. В том же году он был назначен членом Одесского строительного комитета и приложил значительные усилия по доставке в Одессу строительных материалов для мощения городских улиц.

С началом Отечественной войны 1812 года в Новороссийской губернии стал формироваться добровольческий корпус, в который вступило большое число греческих жителей Одессы, а греческие добровольцы-моряки были направлены на Российский флот. Инглези пожертвовал корпусу 3 тысячи рублей.

Кроме того, Инглези состоял попечителем Одесского городского госпиталя, для нужд которого он собрал более 20 тысяч рублей. А во время «моровой язвы» в 1813 года в Одессе, Инглези был комиссаром в шести кварталах, «где неусыпно стараясь о прекращении язвы, снабжал бедных и неимущих всем нужным для пропитания из собственного достояния. В то же время при крайнем недостатке продовольствия в городе, доставил оное на собственно им открытые средства».

На улицах Одессы сегодня немало свидетельств неустанного труда Дмитрия Инглези во имя процветания нашего города. В 1815 году Инглези пожертвовал значительную сумму денег на строительство больницы и церкви для общины греков в Одессе. А в августе 1817 года греческие купцы основали «Греческое торговое училище Одессы». Училище начало свою деятельность в сентябре 1817 года и насчитывало 170 студентов. Инглези был среди учредителей и меценатов училища. Он был в составе управляющего комитета училища, членами которого имели право быть купцы 1-й и 2-й гильдии, а также выпускники университетов, с годовым вкладом в фонд училища не менее 300 рублей.

Бесстрашного моряка, мудрого и рачительного городского голову Одессы Дмитрия Спиридоновича Инглези похоронили 1 мая 1846 года на Первом христианском кладбище. Долгие годы в памяти одесситов жили его добрые дела, но позже о них забыли. Возможно, сейчас пришло время о них вспомнить.

Мы также рассказывали о еще одном знаменитом одесском греке Григории Маразли и о знаменитой в прошлом «читальне Маразли».

Греческие «корни» порто-франко

Два выдающихся греческих предпринимателя — Григорий Маразли и Дмитрий Инглези — стояли у истоков свободной торговой зоны в Одессе, ставшей в начале ХІХ века залогом процветания нашего города. Режим беспошлинной торговли сразу сделал город одним из мировых торговых центров.

Город при этом получил огромные возможности для своего развития, а количество предпринимателей в Одессе выросло в 10 раз. Покупая сырье без пошлины, предприниматели открывали в черте порто-франко заводы, перерабатывающие это сырье. При этом, готовая продукция считалась произведенной на территории России и, так же без пошлин, продавалась внутри страны.

«Маленькая Греция»

На Греческом базаре рядом с улицей Полицейской (сейчас — улица Бунина) Дмитрий Инглези владел большим домом. В нем неоднократно собирались члены общества «Филики Этерия» («Общество друзей»), в которое входил и хозяин дома. В это тайное общество входили молодые греческие патриоты и греческие купцы, проживавшие в Одессе. Главной задачей общества было освобождение Греции от Османского ига и получение страной независимости.

Структура «Филики Этерии» была похожа на структуру масонских лож. Во главе стояла «Невидимая власть», состав которой хранился в строжайшей тайне. Впрочем, сейчас уже известно, что в «невидимую власть» входили только три основателя общества — Николаос Скуфас, Ксантос Эммануил и Цакалоф Атанасиос.

В августе 1821 года, уже после начала революции в Греции, «Филики Этерия» была преобразована в «Одесское греческое филантропическое общество». Основной деятельностью общества, созданного греками в Одессе, стало оказание материальной помощи беженцам из Османской империи. Несмотря на свою филантропическую вывеску, общество являлось политической организацией, продолжавшей патриотическую деятельность «Филики Этерии».

В 1844 году греческое правительство вручило греческим жителям Одессы Ивану Амвросию, Александру Кумбатису и Дмитрию Инглези в знак признания за их вклад в Освободительную войну 1821–1829 годов высшую государственную награду Греции — Орден Спасителя.

Интересно, что в течение ХIХ столетия греки 6 раз становились во главе Одессы: Иоанн Кафеджи был городским головой в 1800–1803 годах, Иван Амвросий становился градоначальником Одессы дважды — в 1806–1809 и в 1821—1824 годах, Дмитрий Инглези занимал ответственный пост с 1818 по 1821 год, Константин Папудов возглавлял городскую власть в 1842–1845 годах, а Григорий Маразли был одесским городским головой дольше всех своих соотечественников — с 1878 по 1896 год. В целом, греки возглавляли городское самоуправление Одессы на протяжении 33 лет и вклад их в процветание нашего города трудно переоценить.

Старший сын Дмитрия Инглези — Спиридон Дмитриевич — в апреле 1894 года был жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство. К диплому прилагалось описание дворянского герба семейства Инглези:

«В голубом щите, в середине, равноконечный серебряный крест (греческий). Над ним две, под ним одна золотые птички без ног и клювов (мерлетки). Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник – серебряный греческий крест. Намет голубой, подложен серебром».

Ранее мы рассказывали о Греческой площади в Одессе.