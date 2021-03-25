Как «греческий пират» стал городским головой Одессы?

25 марта, в 19.00 на Думской площади в Одессе пройдет церемония празднования Дня Независимости Греции. А зародилась независимость Греции в Одессе в 1814 году с создания общества «Филики Этерия». Активным членом этого общества был городской голова Одессы Дмитрий Инглези. Очерк о нем мы публиковали пять лет назад и сейчас решили снова опубликовать с небольшими изменениями.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Имя Дмитрия Спиридоновича Инглези с 2016 года носит одна из улиц в Одессе. О нем еще при жизни рассказывали множество легенд. Еще больше о нем ходило слухов. Так обычно и бывает с людьми неординарными, проживающими жизнь с сумасшедшинкой и отвагой. Но постепенно имя известного одесского грека, «человека честнейшего и порядочнейшего» (так о нем отзывались современники), человека, который был с 1818 по 1821 год девятым городским головой Одессы, оказалось в исторической тени. И о его деятельности на благо нашего города знают сегодня, пожалуй, только краеведы и ученые-историки.
На морской службе Ее Величества
Дмитрий Инглези родился в Греции на острове Кефалония — жемчужине Ионических островов, — который тогда находился под венецианским протекторатом. По семейному преданию, его род вел свое происхождение от английского баронета Вильгельма Брауна, переселившегося в XVI веке в Венецию, затем на Кефалонию. А фамилия возникла от греческого прозвища «инглезос» — «англичанин». Но на самом деле, «английский след» в биографии Инглези не более, чем легенда. А род Инглези имеет исключительно греческие корни.
После того, как умер отец Дмитрия, его дядя Антонио определил 16-летнему юноше новое местом жительства — город Таганрог. Прибыв в город Дмитрий сразу поступил волонтером в российский флот, который принимал активное участие в русско-турецкой войне. Сначала он служил в греческом экипаже на гребных судах и в 1788–1792 годах принимал участие в военных походах «в Черном море и сделал четыре регламентные кампании» в сражениях против турецкого флота.
Богатые и влиятельные греческие купцы обратили внимание на храброго соотечественника. Они помогли молодому моряку построить и вооружить в Таганроге боевой корабль, который лично Инглези был назван довольно фривольно — «Панагия Деспинис» (в переводе с греческого — «Богородица Барышня»). На корабле было установлено мощное артиллерийское вооружение — десять четырехфунтовых и четыре трехфунтовых пушки. Из пятидесяти человек экипажа «Панагии Деспинис» среди матросов не было ни одного русского (это было одно из условий греков).
Отчаянная смелость греческих моряков и их мореходное мастерство, вероятно, дали основания некоторым историкам называть Дмитрия Инглези пиратом. Сам Дмитрий Спиридонович иронично относился к подобным заявлениям, ибо пиратом себя не считал и твердо был убежден, что воюя с турецким флотом он борется за независимость своей родной Греции
Имя Инглези несколько раз встречается в письмах князя Григория Потемкина, который говорил о нем с восторгом. Потемкин просил у императрицы для Инглези «поощрения» и сам присвоил Иглези звание мичмана.
Вскоре просьба Потемкина о поощрении была удовлетворена и мичман Инглези был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, а в октябре 1788 года произведен в чин капитана. После окончания войны в сентябре 1792 года, согласно поданному рапорту об отставке, Инглези был уволен с морской службы в чине капитана.
Вторая родина отважного моряка
Проницательный и знающий толк в людях, герцог де Ришелье при первой встрече с Дмитрием Инглези разглядел в нем человека инициативного, «ловкого в мыслях» и проворного в действиях. Время показало, что Ришелье в Инглези не ошибся.
По поручению Ришелье он нанимал купеческие суда для перевозки войск и продовольствия на остров Корфу. Во время выполнения этого поручения Инглези показал себя искусным торговцем, обладающим ко всему прочему и предпринимательской жилкой. А став купцом 1-й гильдии, Инглези основал свой торговый дом в Одессе, дела которого шли очень хорошо — в середине 1830-х годов обороты фирмы Инглези достигали 2 миллионов рублей в год.
Когда в ноябре 1808 года в Одессе был основан коммерческий суд, то Дмитрия Инглези избрали одним из его членов. В том же году он был назначен членом Одесского строительного комитета и приложил значительные усилия по доставке в Одессу строительных материалов для мощения городских улиц.
С началом Отечественной войны 1812 года в Новороссийской губернии стал формироваться добровольческий корпус, в который вступило большое число греческих жителей Одессы, а греческие добровольцы-моряки были направлены на Российский флот. Инглези пожертвовал корпусу 3 тысячи рублей.
Кроме того, Инглези состоял попечителем Одесского городского госпиталя, для нужд которого он собрал более 20 тысяч рублей. А во время «моровой язвы» в 1813 года в Одессе, Инглези был комиссаром в шести кварталах, «где неусыпно стараясь о прекращении язвы, снабжал бедных и неимущих всем нужным для пропитания из собственного достояния. В то же время при крайнем недостатке продовольствия в городе, доставил оное на собственно им открытые средства».
На улицах Одессы сегодня немало свидетельств неустанного труда Дмитрия Инглези во имя процветания нашего города. В 1815 году Инглези пожертвовал значительную сумму денег на строительство больницы и церкви для общины греков в Одессе. А в августе 1817 года греческие купцы основали «Греческое торговое училище Одессы». Училище начало свою деятельность в сентябре 1817 года и насчитывало 170 студентов. Инглези был среди учредителей и меценатов училища. Он был в составе управляющего комитета училища, членами которого имели право быть купцы 1-й и 2-й гильдии, а также выпускники университетов, с годовым вкладом в фонд училища не менее 300 рублей.
Бесстрашного моряка, мудрого и рачительного городского голову Одессы Дмитрия Спиридоновича Инглези похоронили 1 мая 1846 года на Первом христианском кладбище. Долгие годы в памяти одесситов жили его добрые дела, но позже о них забыли. Возможно, сейчас пришло время о них вспомнить.
Мы также рассказывали о еще одном знаменитом одесском греке Григории Маразли и о знаменитой в прошлом «читальне Маразли».
Греческие «корни» порто-франко
Два выдающихся греческих предпринимателя — Григорий Маразли и Дмитрий Инглези — стояли у истоков свободной торговой зоны в Одессе, ставшей в начале ХІХ века залогом процветания нашего города. Режим беспошлинной торговли сразу сделал город одним из мировых торговых центров.
Город при этом получил огромные возможности для своего развития, а количество предпринимателей в Одессе выросло в 10 раз. Покупая сырье без пошлины, предприниматели открывали в черте порто-франко заводы, перерабатывающие это сырье. При этом, готовая продукция считалась произведенной на территории России и, так же без пошлин, продавалась внутри страны.
«Маленькая Греция»
На Греческом базаре рядом с улицей Полицейской (сейчас — улица Бунина) Дмитрий Инглези владел большим домом. В нем неоднократно собирались члены общества «Филики Этерия» («Общество друзей»), в которое входил и хозяин дома. В это тайное общество входили молодые греческие патриоты и греческие купцы, проживавшие в Одессе. Главной задачей общества было освобождение Греции от Османского ига и получение страной независимости.
Структура «Филики Этерии» была похожа на структуру масонских лож. Во главе стояла «Невидимая власть», состав которой хранился в строжайшей тайне. Впрочем, сейчас уже известно, что в «невидимую власть» входили только три основателя общества — Николаос Скуфас, Ксантос Эммануил и Цакалоф Атанасиос.
В августе 1821 года, уже после начала революции в Греции, «Филики Этерия» была преобразована в «Одесское греческое филантропическое общество». Основной деятельностью общества, созданного греками в Одессе, стало оказание материальной помощи беженцам из Османской империи. Несмотря на свою филантропическую вывеску, общество являлось политической организацией, продолжавшей патриотическую деятельность «Филики Этерии».
В 1844 году греческое правительство вручило греческим жителям Одессы Ивану Амвросию, Александру Кумбатису и Дмитрию Инглези в знак признания за их вклад в Освободительную войну 1821–1829 годов высшую государственную награду Греции — Орден Спасителя.
Интересно, что в течение ХIХ столетия греки 6 раз становились во главе Одессы: Иоанн Кафеджи был городским головой в 1800–1803 годах, Иван Амвросий становился градоначальником Одессы дважды — в 1806–1809 и в 1821—1824 годах, Дмитрий Инглези занимал ответственный пост с 1818 по 1821 год, Константин Папудов возглавлял городскую власть в 1842–1845 годах, а Григорий Маразли был одесским городским головой дольше всех своих соотечественников — с 1878 по 1896 год. В целом, греки возглавляли городское самоуправление Одессы на протяжении 33 лет и вклад их в процветание нашего города трудно переоценить.
Старший сын Дмитрия Инглези — Спиридон Дмитриевич — в апреле 1894 года был жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство. К диплому прилагалось описание дворянского герба семейства Инглези:
«В голубом щите, в середине, равноконечный серебряный крест (греческий). Над ним две, под ним одна золотые птички без ног и клювов (мерлетки). Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник – серебряный греческий крест. Намет голубой, подложен серебром».
Ранее мы рассказывали о Греческой площади в Одессе.
Очень был приятно удивлен, что в Одессе увековечили память моего предка. Сегодня я единственный в Одессе его потомок. Моя бабушка, урожденная Инглези Елена Дмитриевна, родилась и жила в Одессе по адресу Рождественнский пер., 7 ( сегодня это пер. Сеченова) погибла в своем доме 24 июля 1941 года в результате попадания немецкой бомбы.
Инглези – УРА !!! В какую копеечку одесскому бюджету влетело такое переименование ???
Ничего не имею против Инглези, но честно говоря, эти все переименования уже просто достали.У города нет других проблем? Лучше бы на эти деньги положили асфальт на Чепаевской дивизии, где полквартала непроходимы из-за выпирающих корней. Это показатель бо-ольшего уважения к имени Инглези. И почему не спросили у жителей нашего города, нашей улицы, хотим ли этого переименования? В Одессе есть много других улиц переименование которых не ущемило бы ни чьих интересов.
Властям плевать на мнение большинства одесситов !!!
Если в Киеве большинство коренных киевлян все-таки поддерживает переименование улиц своего города, – то у нас в Одессе большинство коренных одесситов такого переименования своих улиц не поддерживает. У одесситов уже появились очень злые клички некоторым переименованным улицам. Например Улица Инглези – Улица Пиндоса Инглези. http://istor-vestnik.org.ua/5815/
Извините за мой предыдущий комментарий. Я не хотел оскорбить потомков Инглези.