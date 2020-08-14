Греческая площадь: фонтаны без воды, атланты с кариатидами и много «мега»

Мы на Греческой — одной из главных площадей Одессы, впрочем, если с главной улицей в этом смысле все понятно, то с площадями (главными — не главными) сложнее. Может, она вообще самая главная в городе среди всех площадей.

Есть все, но…

Мы начинаем присматриваться к ее современному облику, конечно же, с Дерибасовской. Итак, сегодня она именуется Греческой, а была и Александровской, и площадью Мартыновского. Имеет исторические «круглое» здание с «обалденной» стеклянной надстройкой, по бокам — полукруглые здания.

Вообще ее условно можно поделить на две части — от Дерибасовской до этого самого круглого здания, и от него — до Александровского проспекта. Это словно две разные площади теперь, так, во всяком случае, смотрится.

В общем, была она когда-то транспортным узлом с собственной автостанцией, теперь вроде времена изменились, но этот бордюрчик со столбиками, по которому следуют авто, по-прежнему вызывает самые противоречивые чувства. Особенно когда не разобравшиеся в сложностях местной дорожной ситуации граждане снуют под носами движущихся машин и перемахивают и через бордюрчик, и те же столбики.

Площадь в эти жаркие дни выглядит лениво-немноголюдной. Так она смотрится в последние годы (в курортные месяцы) именно так. Здесь есть, кажется, все в смысле предоставляемых услуг и магазинов (так и вспоминается чеховское «в Греции есть все!»), но здесь крайне мало зелени, а милейшие газончики, это ближе к Александровскому проспекту, прохлады не дают.

И два неработающих фонтана

Что-то с площадью не так… То один памятник Маразли меняют на другой, то очередной скандал с теми самыми «драгоценными» качелями. Они тоже на самом солнцепеке, выглядят сегодня страшненько. К тому же, для кого они в эти дни? Солнце палит здесь просто немилосердно. И это, кстати, одна из главных причин, почему чуть ли не все имеющиеся на площади скамейки обычно пустуют в летние дни. А если учесть, что плитка во многих местах шатается под ногами, то и просто пройтись по площади «не тянет».

Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь

Ну а вот если вы проголодались — вам сюда. Количество кафе, мини-кафе со столиками, точек с едой «по дороге» — не сосчитать. Здесь вообще такое обилие магазинов (даже подземных), торговых точек и всего прочего за ваши деньги (даже Соляная пещера!), что можно даже заблудиться в этом огромном «торговом центре».

Несмотря на все это, площадь выглядит какой-то неухоженно-неуютной. Чего стоят два огромных фонтана, которые не работают давным-давно, одни штыри торчат!.. Это на «второй части» площади работает один небольшой фонтанчик, но его еще отыскать надо.

Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь

Все — мега

Площадь, между тем, все более приобретает свой новый облик, совершенно отличный от того, каким его помнят одесситы старшего поколения. Тут вам и современные мега-атланты, и необычные кариатиды. Умиляет ликбезно-архитектурная надпись на них «Це атланти». Кстати, кариатиды неподалеку почему-то красуются без подобной надписи… А о «мега» я не случайно. Видимо сам факт того, что Греческая — площадь немалых размеров, то и многое на ней из вновь появившегося — тоже мега: магазины, кафе, те же неработающие фонтаны.

Парадный вход на Дерибасовскую?

О прошлом здесь уже мало что напоминает на сегодняшний день. Ну вот разве что сохранились кое-какие «кусочки» истории. Из малых форм — «колодец Маразли» у входа в здание музея «Филики Этерия». Как однажды рассказал краевед Дмитрий Жданов, это оголовок цистерны с монограммой «Г.М.», который перекочевал сюда с дачи самого Маразли…

Вот что еще удивляет: на площади — «засилье» альтфатеров. При этом чуть ли не на каждом углу — кучи и кучки мусора. Имеются и «уголки», где что-то строят, и такие, где расположены не совсем понятные строения-сооружения. Ну а названия некоторых заведений сразу наводят на мысли, что с «шуткой юмора» у нас явно случается перебор.

Обратила внимание: через сегодняшнюю Греческую площадь в летний день люди стараются «пробежать». Она словно не «манит» остановиться, как это происходит во многих других уголках в исторической части города.

Во многих путеводителях по городу Грческую называют «парадным входом на Дерибасовскую». Ой, не знаю. Если о «параде», то таковой старая площадь стала сегодня только в некоторых своих частях. Остальным до «парада» ну очень далеко…

Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь Греческая площадь

Фото: Мария Котова