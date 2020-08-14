Греческая площадь: фонтаны без воды, атланты с кариатидами и много «мега»

Мы на Греческой — одной из главных площадей Одессы, впрочем, если с главной улицей в этом смысле все понятно, то с площадями (главными — не главными) сложнее. Может, она вообще самая главная в городе среди всех площадей.
Есть все, но…
Мы начинаем присматриваться к ее современному облику, конечно же, с Дерибасовской. Итак, сегодня она именуется Греческой, а была и Александровской, и площадью Мартыновского. Имеет исторические «круглое» здание с «обалденной» стеклянной надстройкой, по бокам — полукруглые здания.
Вообще ее условно можно поделить на две части — от Дерибасовской до этого самого круглого здания, и от него — до Александровского проспекта. Это словно две разные площади теперь, так, во всяком случае, смотрится.
В общем, была она когда-то транспортным узлом с собственной автостанцией, теперь вроде времена изменились, но этот бордюрчик со столбиками, по которому следуют авто, по-прежнему вызывает самые противоречивые чувства. Особенно когда не разобравшиеся в сложностях местной дорожной ситуации граждане снуют под носами движущихся машин и перемахивают и через бордюрчик, и те же столбики.
Площадь в эти жаркие дни выглядит лениво-немноголюдной. Так она смотрится в последние годы (в курортные месяцы) именно так. Здесь есть, кажется, все в смысле предоставляемых услуг и магазинов (так и вспоминается чеховское «в Греции есть все!»), но здесь крайне мало зелени, а милейшие газончики, это ближе к Александровскому проспекту, прохлады не дают.
И два неработающих фонтана
Что-то с площадью не так… То один памятник Маразли меняют на другой, то очередной скандал с теми самыми «драгоценными» качелями. Они тоже на самом солнцепеке, выглядят сегодня страшненько. К тому же, для кого они в эти дни? Солнце палит здесь просто немилосердно. И это, кстати, одна из главных причин, почему чуть ли не все имеющиеся на площади скамейки обычно пустуют в летние дни. А если учесть, что плитка во многих местах шатается под ногами, то и просто пройтись по площади «не тянет».
Ну а вот если вы проголодались — вам сюда. Количество кафе, мини-кафе со столиками, точек с едой «по дороге» — не сосчитать. Здесь вообще такое обилие магазинов (даже подземных), торговых точек и всего прочего за ваши деньги (даже Соляная пещера!), что можно даже заблудиться в этом огромном «торговом центре».
Несмотря на все это, площадь выглядит какой-то неухоженно-неуютной. Чего стоят два огромных фонтана, которые не работают давным-давно, одни штыри торчат!.. Это на «второй части» площади работает один небольшой фонтанчик, но его еще отыскать надо.
Все — мега
Площадь, между тем, все более приобретает свой новый облик, совершенно отличный от того, каким его помнят одесситы старшего поколения. Тут вам и современные мега-атланты, и необычные кариатиды. Умиляет ликбезно-архитектурная надпись на них «Це атланти». Кстати, кариатиды неподалеку почему-то красуются без подобной надписи… А о «мега» я не случайно. Видимо сам факт того, что Греческая — площадь немалых размеров, то и многое на ней из вновь появившегося — тоже мега: магазины, кафе, те же неработающие фонтаны.
Парадный вход на Дерибасовскую?
О прошлом здесь уже мало что напоминает на сегодняшний день. Ну вот разве что сохранились кое-какие «кусочки» истории. Из малых форм — «колодец Маразли» у входа в здание музея «Филики Этерия». Как однажды рассказал краевед Дмитрий Жданов, это оголовок цистерны с монограммой «Г.М.», который перекочевал сюда с дачи самого Маразли…
Вот что еще удивляет: на площади — «засилье» альтфатеров. При этом чуть ли не на каждом углу — кучи и кучки мусора. Имеются и «уголки», где что-то строят, и такие, где расположены не совсем понятные строения-сооружения. Ну а названия некоторых заведений сразу наводят на мысли, что с «шуткой юмора» у нас явно случается перебор.
Обратила внимание: через сегодняшнюю Греческую площадь в летний день люди стараются «пробежать». Она словно не «манит» остановиться, как это происходит во многих других уголках в исторической части города.
Во многих путеводителях по городу Грческую называют «парадным входом на Дерибасовскую». Ой, не знаю. Если о «параде», то таковой старая площадь стала сегодня только в некоторых своих частях. Остальным до «парада» ну очень далеко…
Фото: Мария Котова