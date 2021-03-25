В Таировской ОТГ начали ремонтировать дороги

На территории Таировской громады под Одессой начался ямочный ремонт дорог.

Он уже стартовал в одном из населенных пунктов объединенной территориальной громады (ОТГ) – Сухом Лимане.

«К сожалению, после зимы асфальтовое покрытие дорог громады разрушено. Сейчас подрядчики уже начали ставить заплаты на дороге в Сухом Лимане. Мы постараемся охватить ремонтом наиболее проблемные участки в разных населенных пунктах», – рассказал секретарь Таировского поселкового совета Александр Орлов, сообщает сайт поссовета.

Ранее ремонт дорог стартовал и в Одессе.

В состав Таировской ОТГ входят пгт Таирово, жилмассив «Радужный», поселки Сухой Лиман и Совиньон и другие населенные пункты.

Фото: Таировский поссовет