365 дней несокрушимости: чего достигла Украина за год войны?

Год назад россия начала полномасштабное вторжение в Украину и заявила, что намерена «взять Киев за три дня». Но блицкриг рф превратился в долгую провальную кампанию. С первого дня войны украинцы доказали захватчикам, что Украина – государство несокрушимых. В годовщину начала боевых действий «Одесская жизнь» вспоминает основные достижения нашей страны в борьбе с российскими оккупантами.

Освобождение севера Украины

24 февраля 2022 года, около 5 утра, россия начала наносить ракетные удары по военным базам, складам и аэропортам Украины. За первую неделю наступления враг быстро оккупировал часть нескольких украинских регионов. Но уже в апреле ВСУ освободили от захватчиков Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

Уничтожение крейсера «Москва»

13 апреля ВСУ удалось поразить сверхмощный флагман российского флота. Из-за попадания двух ракет «Нептун» крейсер «Москва» загорелся у острова Змеиный, а на следующий день затонул. Так, пожелание «русскому военному кораблю» пойти на *** – исполнилось. «Укрпочта» посвятила этому историческому событию отдельную марку, тираж которой быстро раскупили.

Начало контрнаступления ВСУ

5 мая стало известно о том, что украинская армия перешла к контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Украинские военные возобновили контроль в населенных пунктах к северо-востоку от Харькова и начали выход к границе Белгородской области россии.

Согласование ленд-лиза

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о так называемом ленд-лизе. Этот документ позволил оказывать оборонную помощь Украине по упрощенной схеме. Законом предусмотрено предоставление в аренду оружия «для защиты гражданского населения Украины от военного вторжения россии» без процедурных проволочек.

Получение статуса страны-кандидата в ЕС

23 июня Украина наконец-то получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Соответствующую резолюцию большинством голосов принял Европарламент. Впервые в истории ЕС дал «зеленый свет» для евроинтеграции стране, где продолжаются боевые действия, и часть территории которой находится под временной оккупацией.

Освобождение острова Змеиный

17 июня ВСУ нанесли удар по «Василию Беху» – буксиру флота рф, который транспортировал боеприпасы и живую силу противника на остров Змеиный. На судне также был расположен зенитно-ракетный комплекс «ТОР». Уничтожение буксира оставило захватчиков без защиты, и в конце месяца, 30 июня, Змеиный был освобожден. Свое позорное отступление россия назвала «жестом доброй воли».

«Зерновая сделка» и разблокировка портов

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение между Украиной, Турцией и ООН о разблокировании украинских портов и вывозе зерна за границу. Зеркальный документ подписала и россия. Но уже осенью рф попыталась заблокировать зерновые коридоры, однако 17 ноября экспорт продовольствия все же был продолжен. Благодаря этому соглашению с 1 августа по 25 декабря из Украины удалось вывезти 15 миллионов тонн агропродукции.

Крымская «бавовна»

9 августа в оккупированном россией Крыму произошли «хлопки» на военном аэродроме в поселке Новофедоровка. Благодаря «бавовне» Украина уничтожила от 8 до 24 самолетов рф, обстреливавших юг Украины. 16 августа взрывы также прогремели на военных базах под Джанкоем и в пгт Гвардейское, где находились 24 российских самолета. Спустя еще два дня ВСУ атаковали одну из главных баз военной авиации россии в Крыму – аэропорт «Бельбек». С 19 по 28 августа взрывы так же прогремели в десяти крымских городах.

Еще одина «бавовна» «расцвела» 8 октября на Крымском мосту. В результате взрыва там была повреждена автомобильная и железнодорожная части покрытия, а движение транспорта по мосту приостановили.

Слобожанское контрнаступление ВСУ

6 сентября ВСУ начали слобожанское контрнаступление. За первые четыре дня украинским военным удалось вернуть контроль над 2500 квадратными километрами Харьковской области. С 10 сентября украинские флаги уже развевались в Купянске. Спустя еще три дня стало известно, что ВСУ освободили от российских захватчиков более 300 населенных пунктов Харьковщины.

Возвращение Херсона

11 ноября украинские защитники вошли в Херсон. В тот день толпы мирных жителей собрались в центре города, чтобы поздравить военных и отпраздновать освобождение. В то же время ВСУ удалось выбить окупантов с правого берега Днепра, освободить ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. В целом, к середине осени Украина освободила 52,5% территорий, оккупированных с 24 февраля. Это почти 78 тысяч квадратных километров.

Признание россии спонсором терроризма

23 ноября Европейский Парламент наконец признал россию государством-спонсором терроризма, Массовые убийства в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, трагедии в Мариуполе и Краматорске, расстрелы и пытки, которые устраивали российские захватчики, – все это было признано актами терроризма. Таким образом, Европарламент призвал государства ЕС ввести новые ограничения против россии.

Зеленский в Конгрессе США и Байден в Киеве

21 декабря Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения покинул Украину, прибыл в США и выступил перед американским Конгрессом. Два месяца спустя, 20 февраля 2023 года, Джо Байден посетил Киев и объявил о предоставлении помощи Украине на сумму в 500 миллионов долларов. Это стало еще одним историческим событием, ведь впервые с 1864 действующий президент США посетил зону боевых действий, не контролируемую американскими военными.

Трибунал для россии и Белоруссии

19 января Европарламент проголосовал за создание специального трибунала по расследованию военных преступлений россии и Белоруссии, совершенных против Украины. Этот трибунал должен стать аналогией Нюрнбергского процесса, в рамках которого судили нацистских лидеров после Второй мировой войны. Европарламент считает, что такой трибунал должен привлечь к ответственности не только Владимира Путина, но и Александра Лукашенко.

«Леопарды» и другое тяжелое вооружение

В конце января правительства Германии, США и других стран объявили о предоставлении Украине тяжелого вооружения. Немецкое правительство наконец-то согласилось предоставить ВСУ долгожданные танки «Леопард-2». Всего западные страны подтвердили поставку более 140 единиц тяжелой техники. Первые «Леопарды» уже прибыли в Украину из Польши.

Уничтожение оккупантов

За год войны ВСУ ликвидировали около 150 000 окупантов, более 3300 танков и 6600 бронемашин рф. В начале войны Запад считал, что Украина продержится не более 3-5 дней. Но мы даем отпор российским войскам уже более 365 дней, и мы точно победим!

Читайте также: Итоги года войны в Украине: поражения, победы и ситуация на фронтах.