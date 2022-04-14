Российский крейсер «Москва» затонул при буксировке

Об этом сообщило министерство обороны российской федерации.

Даже вечно врущее ведомство иногда вынуждено говорить правду.

Развороченный после попадания ракет и детонации боезапаса остов судна россияне упорно пытались отбуксировать на базу в оккупированном Крыму. Но и эта операция им не удалась.

По пути в «родную гавань» ракетный крейсер «Москва», флагман и гордость черноморского флота россии взял и пошел ко дну. Тем самым окончательно поставлена точка насчет дискуссий относительно мастерства украинских Военно-морских сил ВСУ и боевого мастерства наших воинов.

Результаты первого же боевого применение противокорабельных ракет «Нептун» превзошли все ожидания. Дело в том, что это оружие рассчитано на суда с водоизмещением в два раза меньшим, чем имел крейсер «Москва». И тем не менее ракет его полностью его уничтожили.

И тем больший позор ложится на головы экипажа крейсера, одна из главных специализаций которого – противовоздушная оборона. Корабль был буквально напичкан радарами, зенитными скорострельными пушками и имел на вооружении десятки ракет ПВО.

Но ничто из этого россиянам не помогло. Они не смогли увидеть угрозу, после поражения не смогли обеспечить эффективную ликвидацию последствий удара, допустили подрыв боезапаса, после чего крейсер выгорел.

И даже отбуксировать превратившийся в лохань боевой корабль они не смогли. Крейсер «Москва» стал подводной лодкой.

Вчера сообщалось, что ракетный крейсер «Москва» получил огневое поражение двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» и горит возле острова Змеиный.