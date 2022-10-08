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Крымский мост горит: что известно? (фото, видео) (ОБНОВЛЕНО)

Крымский мост горит: что известно? (фото, видео) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня утром, в субботу, 8 октября 2022 года, стало известно о пожаре на Крымском мосту в Керчи, который построили российские оккупанты после аннексии украинского полуострова.

Как сообщил в своем Телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информация о возгорании на мосту появилась в сети сегодня около 7 часов утра.

«Возможно, горит топливный терминал», – написал Братчук.

В свою очередь пропагандисты написали, что на мосту «загорелась часть железнодорожной ветки».

Позже местные оккупационные «власти» подтвердили факт возгорания. В настоящее время движение по мосту полностью остановлено, готовится запуск паромной переправы.

Между тем, на опубликованных в сети видео можно заметить, что повреждение также получило дорожное полотно.

Информация обновляется…

ОБНОВЛЕНО: Появились новые фото и официальная версия оккупантов о причине пожара на Крымском мосту.

Крымский мост, пожар2

Крымский мост, пожар3

Так, советник оккупационной «администрации» Крыма некий Крючков заявил, что на мосту якобы случайно загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. В пресс-службе ж/д агентства сообщают, что движение по мосту остановлено.

«Интересно, как взрыв топливной цистерны связан с обрушением дорожного пролета на фотографии?», – задается вопросом автор публикации в Телеграм-канале украинского информагентства УНИАН.

Крымский мост, пожар4

ОБНОВЛЕНО 9:33: В национальном антитеррористическом комитете рф заявили, что причиной пожара на Крымском мосту стал взрыв грузового автомобиля. Именно это, по версии ведомства, привело к воспламенению 7 топливных цистерн ж/д состава.

Также сообщается, что в результате возгорания обрушились два пролета моста.

Местные Телеграм-каналы опубликовали видео с места пожара на мосту:

В то же время «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что мост повредили «украинские вандалы».

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Фото с Телеграм-канала УНИАН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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