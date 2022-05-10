Закон о ленд-лизе: что это значит для Украины?

В понедельник, 9 мая 2022 года, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Как сообщили в Белом доме, в рамках данного закона – увеличение объема поставок оружия и важного военного оборудования и ускорение темпов его предоставления Украине.

Что предусматривает закон о ленд-лизе?

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), ускорит передачу в Украину важного оружия и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость позже.

Как ожидается, закон поможет значительно облегчить и ускорить поставки американского военного оборудования в Украину, возродив программу ленд-лиза, действовавшую во время Второй мировой войны. Законопроект даст право администрации США вплоть до 2023 финансового года включительно предоставлять военную технику Украине, а при необходимости – и другим странам Восточной Европы.

В тексте законопроекта отмечается, что это делается, чтобы помочь укрепить обороноспособность указанных стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны россии.

Что такое ленд-лиз?

Политика ленд-лиза (от англ. lend – давать взаймы и lease – предоставлять в аренду) в 1940-х годах была программой, в рамках которой США по максимально быстрой и упрощенной процедуре снабжали своих союзников вооружением, транспортом, продовольствием, нефтепродуктами и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией.

Его суть в свое время очень точно описал президент США Франклин Делано Рузвельт.

«Допустим, горит дом твоего соседа, а у тебя есть садовый шланг. Одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед этот шланг вернет. А если шланг окажется поврежденным, то заплатит за него, когда поднакопит денег»,

– сказал он во время пресс-конференции осенью 1940 года.

Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года по инициативе Рузвельта, первоначально для помощи Великобритании, сражающейся с Гитлером. А с октября 1941 года США в рамках этого закона начали оказывать помощь Советскому Союзу.

Именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.

Закон о ленд-лизе: какие преимущества он даст Украине?

Со времен Второй мировой войны закон о ленд-лизе не применялся. Теперь же Вашингтон готов по аналогичной процедуре оказывать помощь Украине.

По мнению экспертов, этот закон имеет четыре главных преимущества для Украины:

сокращение срока предоставления военной помощи; расширение помощи, оказываемой США; помощь Украине станет приоритетной задачей в оборонной и сферах безопасности США; Украина в перспективе сможет получать любое оружие, на которое будет подавать запрос.

Также многие эксперты полагают, что введение программы о ленд-лизе сможет сильно упростить бюрократическую волокиту в предоставлении США помощи Украине, как это происходит сейчас, когда любые процессы по снабжению оружием проходят через разных американских чиновников, а это значительно тормозит весь процесс.

Кроме того, специалисты уверены, что программа ленд-лиза полезна и для самих США, поскольку окажет положительное влияние на американскую экономику и поднимет рейтинг президента Джо Байдена.

Фото: LIGA.net, Википедия и из открытых источников, видео: НВ