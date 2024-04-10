200 книг и 3000 статей: феномен Богдана Сушинского — исследователя казацкой эпохи

Рожденный на Львовщине и влюбленный в Одессу

Свое появление на свет Божий Богдан Сушинский объявил 10 апреля 1946 года в Самборе, что на Львовщине. Историко-культурный регион Восточной Галичины, еще не оправившись от фашистско-большевистской оккупации 39-го, террора, уничтожения цвета нации и послевоенного лихолетья, снова попал под московскую оккупацию, которая принесла немало горя. Наверное, не с добра свободолюбивая семья Сушинских перебралась на Николаевщину, откуда Богдан отправился в Одессу, где с отличием окончил филфак Одесского университета. В Южной Пальмире он на удивление хорошо прижился, навсегда став одесситом. Город над морем, овеянный казацкой славой, стал для него неисчерпаемым источником вдохновения.

После окончания вуза Сушинский начал прокладывать журналистскую стезю.

Автор первой в мире казацкой энциклопедии

Уже будучи маститым писателем, Богдан Иванович пришел работать в газету «Одесские вести».

Вспоминаю его небольшой кабинет, где в первую очередь бросались в глаза фолианты, посвященные истории казачества. Самое большое достижение в этой творческой сфере писателя — уникальная двухтомная монография «Козацкие вожди Украины. История Украины в образах ее вождей и полководцев XV-ХІХ веков», в которой помещены эссе о двухсот пяти гетманах, кошевых атаманах и полководцах казацко-повстанческих войск.

Его перу также принадлежит первая в мире «Всемирная казацкая энциклопедия».

В 2002-м вышла в свет книга «История украинского рыцарства». Кроме научных трудов, Богдан Сушинский писал и художественные романы, повести и рассказы. Его произведения переводились на пятнадцать языков мира. Многочисленные творческие достижения писателя отмечены международными и республиканскими премиями.

Перенес прах Ивана Мазепы в Батурин

Много лет писатель-ученый занимался казачеством и его возрождением на Одесщине, создав полную «Историю Черноморского казачества».

Богдан Сушинский возглавлял Украинское Черноморское Подунай-Гуляйпольское казачество и Совет Атаманов Южного региона Украины, был почетным атаманом Украинского казачества, инициатором и основателем Казацкой партии Украины. Основал первый в Украине Международный рыцарский Орден Архистратига Божьего Михаила.

Именно он добился сооружения в Одессе памятника атаману Антону Головатому. А 35 лет назад задумал и осуществил перенесение праха гетмана Ивана Мазепы из румынского Галаца в Батурин. Там, на Аллее Гетманов, на стеле выгравирована его цитата: «В деяниях гетманов — история, слава и государственное величие Украины!».

В начале 2000-х он занимался темой переселения запорожских казаков в причерноморский регион. Как-то наши пути пересеклись в Любашевке. Тогда Богдан Иванович рассказывал о так называемой Карбовской казацкой паланке. Потомки тех казаков в начале XVIII века и основали на Любашевщине село Новокарбовка.

Немало сил Богдан Сушинский посвятил изучению истории уже родной ему Одесщины, создав книги «Одесса: история, написанная веками» и «Балта: город, освященный вечностью». Жизни и творчеству выдающегося Смехотворца из Левадовки Степана Олейника посвятил книгу «Степан Олейник: поэт на фоне эпохи».

«Северная резиденция» писателя

Последние годы жизни Богдан Иванович работал в тихом городке Кодыма, который напоминал ему родную Львовщину. Его писательский офис друзья называли «северной резиденцией».

Знакомство писателя с этим краем началось в 2006-м. Сначала он посетил Кодымский историко-краеведческий музей, пообещал помочь материалами по казацкой тематике.

С тех пор завязалось тесное сотрудничество писателя с музейщиками.

За четырнадцать лет Богдан Сушинский обжился в Кодыме, и стал Почетным гражданином города. В 2010-м по его инициативе и финансированию в музее была открыта Литературная гостиная, где собирался творческий бомонд. При его участии было проведено около полусотни мероприятий: заседания «Аркадийского клуба», вечера «У литературного камина», фестивали, презентации книг, уроки истории с учениками школ, студентами, встречи с учителями, работниками отделов культуры, военными, ветеранами войны и труда, народными умельцами.

Еще при жизни писатель передавал в музейную сокровищницу книги, документы, ордена, медали, дипломы, рукописи, фотографии, свои личные вещи и тому подобное. Сегодня мемориальная комната Богдана Ивановича Сушинского насчитывает около тысячи экспонатов.

Выдающийся популяризатор украинской национальной истории и культуры Богдан Сушинский почил в Бозе 24 декабря 2020 года в Одессе на 75-м году жизни.