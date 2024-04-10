200 книг і 3000 статей: феномен Богдана Сушинського — дослідника козацької доби

Народжений на Львівщині й закоханий в Одесу

Свою появу на світ Божий Богдан Сушинський оголосив 10 квітня 1946 року в Самборі, що на Львівщині. Історично-культурний регіон Східної Галичини, ще не оговтавшись від фашистсько-більшовицької окупації 39-го, терору, знищення цвіту нації та повоєнного лихоліття, знову потрапив під московську окупацію, що принесла чимало горя. Мабуть, не з добра волелюбна родина Сушинських перебралась на Миколаївщину, звідки Богдан подався до Одеси, де з відзнакою закінчив філфак Одеського університету. У Південній Пальмірі він напрочуд добре прижився, назавжди ставши одеситом. Місто над морем, овіяне козацькою славою, стало для нього невичерпним джерелом натхнення.

Після закінчення вишу Сушинський почав торувати журналістську стезю.

Автор першої у світі козацької енциклопедії

Вже будучи маститим письменником, Богдан Іванович прийшов працювати в газету «Одеські вісті».

Пригадую його невеликий кабінет, де найперше впадали у вічі фоліанти, присвячені історії козацтва. Найбільший доробок у цій творчій царині письменника — унікальна двотомна монографія «Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-ХІХ століть», в якій вміщено есе про двісті п’ятьох гетьманів, кошових отаманів та полководців козацько-повстанських військ.

Його перу також належить перша в світі «Всесвітня козацька енциклопедія».

2002-го вийшла друком книга «Історія українського лицарства». Окрім наукових праць, Богдан Сушинський писав і художні романи, повісті та оповідання. Його твори перекладались п’ятнадцятьма мовами світу. Численні творчі здобутки письменника відзначені міжнародними та республіканськими преміями.

Переніс прах Івана Мазепи до Батурина

Багато літ письменник-науковець займався козацтвом та його відродженням на Одещині, створивши повну «Історію Чорноморського козацтва».

Богдан Сушинський очолював Українське Чорноморське Подунай-Гуляйпільське козацтво та Раду Отаманів Південного регіону України, був почесним отаманом Українського козацтва, ініціатором і засновником Козацької партії України. Заснував перший в Україні Міжнародний лицарський Орден Архистратига Божого Михаїла.

Саме він домігся спорудження в Одесі пам’ятника отаману Антону Головатому. А 35 літ тому задумав і здійснив перенесення праху гетьмана Івана Мазепи з румунського Галацу до Батурина. Там, на Алеї Гетьманів, на стелі викарбувана його цитата: «У діяннях гетьманів — історія, слава і державна велич України!».

На початку 2000-х він займався темою переселення запорізьких козаків у причорноморський регіон. Якось наші шляхи перетнулися у Любашівці. Тоді Богдан Іванович розповідав про так звану Карбівську козацьку паланку. Нащадки тих козаків на початку XVIII століття й заснували на Любашівщині село Новокарбівку.

Чимало сил Богдан Сушинський присвятив вивченню історії вже рідної йому Одещини, створивши книги «Одеса: історія, написана століттями» й «Балта: місто, освячене вічністю». Життя і творчості видатного Сміхотворця з Левадівки Степана Олійника присвятив книгу «Степан Олійник: поет на тлі епохи».

«Північна резиденція» письменника

Останні роки життя Богдан Іванович працював у тихому містечку Кодима, яке нагадувало йому рідну Львівщину. Його письменницький офіс друзі називали «північною резиденцією».

Знайомство письменника з цим краєм розпочалося у 2006-му. Спершу він відвідав Кодимський історико-краєзнавчий музей, пообіцяв допомогти матеріалами з козацької тематики.

Відтоді зав’язалась тісна співпраця письменника з музейниками.

За чотирнадцять літ Богдан Сушинський обжився у Кодимі, і став Почесним громадянином міста. 2010-го за його ініціативи та фінансування в музеї було відкрито Літературну вітальню, де збирався творчий бомонд. За його участі було проведено близько пів сотні заходів: засідання «Аркадійського клубу», вечори «Біля літературного каміна», фестивалі, презентації книг, уроки історії з учнями шкіл, студентами, зустрічі з вчителями, працівниками відділів культури, військовими, ветеранами війни та праці, народними умільцями.

Ще за життя письменник передавав до музейної скарбниці книги, документи, ордени, медалі, дипломи, рукописи, фотографії, свої особисті речі тощо. Сьогодні меморіальна кімната Богдана Івановича Сушинського нараховує близько тисячі експонатів.

Визначний популяризатор української національної історії та культури Богдан Сушинський спочив у Бозі 24 грудня 2020 року в Одесі на 75-му році життя.