Атака російських дронів відбулася вже традиційним для останніх обстрілів способом. Запущені з різних місць, “Шахеди” збираються над морем у велику групу й одночасно атакують одну ціль.

Цього разу, як і раніше, об’єктом обстрілів стала енергетична інфраструктура. За повідомленням Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок удару через пошкодження енергетичної інфраструктури повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також місцеві пабліки повідомляють про перебої зі світлом у містах Білгород-Дністровський, селах Олександрівка, Великий Дальник, Малодолинське та Молодіжне.

Постраждали й південні околиці Одеси — там чули роботу ППО, мерехтіло світло.

Інформації про постраждалих людей поки що не надходило.

Тиждень тому через удари по енергетиці повністю знеструмленим залишилося інше місто-супутник Одеси — Південний.