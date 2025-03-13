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Про це повідомили в Одеській ОВА.

Унаслідок удару в Одеському районі загорівся приватний гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

До теми: Нічна атака на Одесу: понад 100 рятувальники гасили пожежі, що спалахнули (фото)

У Білгород-Дністровському районі, внаслідок падіння уламків дрона, загорілася суха трава та будівля недіючого медзакладу. Вогонь було також ліквідовано.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки нічної атаки на Одещину показали в Одеській обласній прокуратурі:

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