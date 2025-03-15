Як розповів голова ОВА Олег Кіпер, в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. Також у передмісті Одеси пошкоджено дахи, вікна та двері у будівлі приватного підприємства.

В Одесі постраждала 61-річна жінка – вона отримала травми обличчя уламками скла під впливом вибухової хвилі. Постраждалу госпіталізували.

Також внаслідок першої атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік – його госпіталізували до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу.

Станом на ранок 15 березня, у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання працює у штатному режимі. Також завдяки оперативній роботі енергетиків відновлено електропостачання.

Роботи з ліквідації наслідків російських атак продовжуються.

Як повідомляло «Одеське життя», ворог продовжує атакувати енергетику Одеського регіону. Увечері 14 березня ударні безпілотники атакували підстанції, які відповідають за постачання міст Чорноморськ та Білгород-Дністровський. В результаті Чорноморськ виявився майже повністю знеструмленим.

Тиждень тому через удар по енергетиці повністю без електрики залишилося інше місто-супутник Одеси – Південний.