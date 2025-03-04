Про насичений повітряний бій у небі над Одесою повідомляють місцеві пабліки та очевидці. Атака ударних безпілотників масштабна. Було чутно багато вибухів. Попередньо, є і ворожі влучання, і збиті.

По місту поширюється запах гару. Станом на 22:00 повітряний бій триває. Інформації про постраждалих людей та руйнування поки не надходило.

За попередньою інформацією, з боку моря на місто та передмістя зайшло щонайменше 17 шахедів.

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У місцевих одеських телеграм-каналах пишуть про пожежу в місті і, як мінімум, про одного пораненого.

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В Одеській міській раді повідомили, що ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі.

Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби.