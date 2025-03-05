ПВО сбивают дроны
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Як повідомили у ВМС ЗСУ, цієї ночі над Одеською областю захисники знищили десять ворожих дронів-камікадзе «Shahed».

Унаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла, води та тепла. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Пожежі, що спалахнули, ліквідували рятувальники.

Унаслідок російської дронової атаки в передмісті Одеси загинув 77-річний житель села Лиманка.

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Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила в порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.

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