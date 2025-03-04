Увечері, 3 березня, ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура та житлові будинки. Багато одеситів залишилися без світла.
На місці обстрілу побував кореспондент “Одеського життя”.
Жителі Великого Фонтану поступово оговтуються після нічної атаки. Вони збирають уламки зруйнованих стін і стель, скло, намагаються врятувати свої речі.
Як повідомили в мерії, внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено 91 приватний будинок і квартири в багатоповерхівці.
У Київському районі на вул. Георгія Липського (Толбухіна), 1 розгорнуто районний оперативний штаб.
Уже понад 75 постраждалих мешканців звернулися по матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей.
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