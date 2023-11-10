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Пам’ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі: знести не можна залишити

Пам’ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі: знести не можна залишити

Рішення Мінкульту про демонтаж пам’ятників діячам імперської та радянської епох сьогодні, 10 листопада, підтримав уряд. Їх буде вилучено з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

У повідомленні йдеться, що з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини вилучать пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну, більшовику Миколі Щорсу та іншим діячам російського й радянського періоду.

Як повідомляють у Мінкульті, з реєстру вилучили пам’ятник Пушкіну та князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі.

Нагадаємо, що за рішенням історико-топонімічної комісії, засідання якої вчора відбулося в Одесі, пам’ятники Пушкіну на Думській площі та князю Воронцову на Соборній площі знесенню не підлягають, оскільки являються частиною Всесвітньої культурної спадщини.

Окрім того, за рішенням уряду та Мінкульту, демонтажу та перенесенню підлягають пам’ятники Пушкіну в Києві, Житомирі, Харкові.

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Також з Держреєстру вилучили пам’ятник Щорсу, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,  монітор «Железняков», пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у Києві. Демонтажу підлягають також пам’ятник адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

цитата Мінкульт

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