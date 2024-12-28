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Житель Одещини вивіз у безлюдне місце односельця та побив до смерті: що стало причиною

Житель Одещини вивіз у безлюдне місце односельця та побив до смерті: що стало причиною

Суд поставив крапку у справі мешканця Подільського району Одеської області, який вивіз односельця у багажнику автомобіля у безлюдне місце та побив до смерті.

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Як повідомили сьогодні в обласному управлінні поліції, вбивство було скоєно на початку червня цього року у Любашівці. Тоді на одній із вулиць селища виявили у несвідомому стані жорстоко побитого 52-річного чоловіка, який через кілька годин помер у лікарні. Лікарі діагностували у нього переломи ребер, кісток черепа, численні гематоми та крововиливи. За висновками судово-медичної експертизи, безпосередньою причиною смерті чоловіка став набряк головного мозку.

У поліції встановили, що розправу над потерпілим учинив 41-річний місцевий мешканець через те, що той побив його 14-річну падчерку. Дізнавшись про пригоду з дівчинкою, чоловік заштовхав її кривдника в багажник власного авто і відвіз у безлюдне місце, де безжально побив і покинув

Судово-психіатрична експертиза показала, що чоловік скоїв злочин, цілком усвідомлюючи свої дії та керувати ними. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше йому було пред’явлено звинувачення у викраденні людини та навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Суд визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

У поліції також зазначили, що заява про побиття дитини надійшла до них вже після жорстокої розправи з кривдником дівчинки. За цим фактом було розпочато провадження, але у зв’язку зі смертю фігуранта справу закрито.

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