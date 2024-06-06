Мешканець Одеської області у нападі ревнощів жорстоко розправився з жінкою (відео)

Як повідомили у прес-службі управління Нацполіції Одеської області, причиною агресивної поведінки чоловіка стало те, що жінка розмовляла біля будинку з їхнім односельцем.

Слідчі встановили, що 34-річна жінка та її 37-річний співмешканець разом святкували день народження батька останнього. Коли закінчилося спиртне, він пішов у магазин, а повернувшись додому, побачив, як співмешканка розмовляє з односельцем, який під’їхав до їхнього будинку. Коли той поїхав, чоловік, приревнувавши жінку, почав сваритися з нею та бити її. Конфлікт між цивільним подружжям продовжився в будинку, де зловмисник нещадно побив потерпілу руками та металевою кочергою.

Після цього співмешканці розійшлися по різних кімнатах, а вранці чоловік виявив жінку у тяжкому стані та викликав їй «швидку». Але до приїзду медиків вона померла.

Попередньо смерть жінки настала від отриманих побоїв, але точну причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

Правопорушнику повідомлено про підозру. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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