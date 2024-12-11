Під Одесою застрелили турецького букмекера та його подругу, – ЗМІ

Як повідомлялося, у суботу, 7 грудня, на автодорозі в районі Авангарду, що під Одесою, місцеві жителі виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Пізніше неподалік тіла вбитої знайшли труп чоловіка.

Як пише «Думська», посилаючись на свої джерела у прокуратурі, вбитими виявилися громадяни Туреччини – Ахмет Кюркчу та його подруга.

Видання повідомляє, що у злочині підозрюють їхнього співвітчизника, якому вдалося втекти з України за кілька годин до того, як виявили тіла його жертв. Він залишив країну через КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою.

За даними правоохоронців, причиною вбивства став конфлікт між Ахметом Кюркчу та його компаньйоном.

За інформацією «Думської», чоловіки тривалий час займалися у Туреччині нелегальним букмекерством. Цьому бізнесу сприяв кримінальний «авторитет» Седат Пекер. У 2020 році Пекер посварився з турецьким президентом Реджепом Ердоганом і був змушений тікати до Об’єднаних Арабських Еміратів, при цьому він продовжив керувати своєю кримінальною імперією дистанційно.

2023 року Ахмет Кюркчу із співмешканкою приїхали з Туреччини до України, прихопивши з собою чималу суму готівкою з каси підпільної контори.

У 2024 році компаньйону Кюркчу вдалося розшукати співвласника-втікача. Він спробував повернути гроші, а отримавши відмову вирішив «розібратися» з компаньйоном радикально.

Повідомляється, що на тілах загиблих виявили багато вогнепальних поранень. Зважаючи на все, вбивця добивав жертв контрольними пострілами.

Варто зазначити, що офіційних подробиць від поліції поки що не надходило.

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