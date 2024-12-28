Житель Одесчины вывез в безлюдное место односельчанина и избил до смерти: что стало причиной

Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, убийство было совершено в начале июня этого года в Любашевке. Тогда на одной из улиц поселка обнаружили в бессознательном состоянии жестоко избитого 52-летнего мужчину, который спустя несколько часов скончался в больнице. Врачи диагностировали у него переломы ребер, костей черепа, многочисленные гематомы и кровоизлияния. По заключению судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти мужчины стал отек головного мозга.

В полиции установили, что расправу над потерпевшим учинил 41-летний местный житель из-за того, что тот избил его 14-летнюю падчерицу. Узнав о происшествии с девочкой, мужчина затолкал ее обидчика в багажник собственного авто и увез в безлюдное место, где безжалостно избил и бросил.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина совершил преступление, вполне осознавая свои действия и руководить ими. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже ему было предъявлено обвинение в похищении человека и умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В полиции также отметили, что заявление об избиении ребенка поступило к ним уже после жестокой расправы с обидчиком девочки. По этому факту было начато производство, но в связи со смертью фигуранта дело закрыто.

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