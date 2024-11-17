Стали відомі імена енергетиків, убитих ракетою росіян на підстанції під Одесою

Як повідомляє офіційний Телеграм-канал ДТЕК, загинули два енергетики – Дмитро Камінний і Максим Шаргородський.

Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював у НЕК 16 років, прийшовши електромонтером з обслуговування підстанції, через кілька років став черговим інженером підстанції, а до сьогоднішньої трагедії вже 12 років працював диспетчером підстанції.

«Дмитро був професіоналом високого рівня, надійним другом. У нього залишилася 10-річна донька», – розповіли колеги загиблого.

Максиму Шаргородському було 44 роки. Енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. З 2005 року працював на підстанції, прийшовши електрослюсарем з ремонту обладнання розподільчих пристроїв, і за 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС, був досвідченим фахівцем.

«З початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилася 14-річна донька», – розповіли у ДПЕК.

«На жаль, такі втрати є жахливим нагадуванням про мужність та відданість українських енергетиків, які захищають світло у будинках українців. Світла пам’ять!», – додали у компанії.

Раніше в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що нинішня терористична російська атака Одещини забрала життя двох людей, а в обласній прокуратурі уточнили, що двоє загиблих – співробітники енергооб’єкта.

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