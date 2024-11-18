Удар по Одесі: трагічні наслідки спричинила збита ворожа ракета

Повітряні сили України повідомили, що об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який, імовірно, був спрямований для здійснення повітряної розвідки.

А об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яка була збита протиповітряною обороною.

На жаль, збита ворожа ракета впала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя.

Станом на 14:30 відомо про 10 загиблих відомо про 10 загиблих – 7 поліцейських, медик і 2 місцевих жителів. Ще 39 людей дістали поранення, серед яких 4 дітей та 14 правоохоронців, повідомили в мерії.

Військові закликають усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та швидко реагувати на попередження.