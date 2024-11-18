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Удар по Одесі: трагічні наслідки спричинила збита ворожа ракета

Удар по Одесі: трагічні наслідки спричинила збита ворожа ракета

За інформацією військових, на житловий район Одеси впала збита ППО ракета «Іскандер». Наразі вже відомо про 10 загиблих.

Повітряні сили України повідомили, що об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який, імовірно, був спрямований для здійснення повітряної розвідки.

А об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яка була збита протиповітряною обороною.

На жаль, збита ворожа ракета впала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя.

Станом на 14:30 відомо про 10 загиблих відомо про 10 загиблих – 7 поліцейських, медик і 2 місцевих жителів. Ще 39 людей дістали поранення, серед яких 4 дітей та 14 правоохоронців, повідомили в мерії.

Військові закликають усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та швидко реагувати на попередження.

 

 

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