Про зміст перемовин повідомили радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин та речник Президента Сергій Никифоров.

Перш за все президенти обговорили конкретні механізми досягнення миру та припинення російської агресії. Президент Зеленський отримав від американського колеги важливі подробиці щодо нещодавньої розмови останнього з Володимиром Путіним.

Президенти також розмовляли про перспективи технологічної взаємодії – зокрема у сфері безпілотних систем, сучасного виробництва, та розробки природних ресурсів. Це має привести до нової комплексної угоди у сферах безпеки, економіки та ресурсного партнерства. Документ про це цього ж дня був представлений у Києві міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Угода має зміцнити стратегічне партнерство між державами.

“Let’s get it done” – цими словами Президент Трамп підкреслив рішучий настрій реалізувати домовленості. Лідери Америки та України узгодили проведення подальших контактів та зустрічей для конкретизації спільних кроків.

Український президент відзначив, що Україна прагне встановлення надійного та тривалого миру і американська підтримка у протидії російській агресії є дуже важливою.

В день своєї інавгурації на посаду президента Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він буде миротворцем, який припинить війни в світі, серед іншого і в Україні.

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