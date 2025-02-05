Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя», посилаючись на американське видання The Wall Street Journal (WSJ).

За повідомленням WSJ, під час осінньої розмови з главою України Володимиром Зеленським Трамп виділив Одесу як перспективну локацію для інвестицій у готельний бізнес.

Новий президент США розглядає Україну як перспективне місце для розвитку нерухомості, особливо наголосивши на потенціалі саме одеського регіону.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого 2025 року, Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей та переговорів з Україною, Росією та «різними сторонами».

Також спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є «надійний план».

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