Радники Трампа розповіли, як він збирається закінчити війну в Україні

Про це дізналася газета Wall Street Journal від людей з його команди.

Головна проблема – як змусити обидві країни сісти за стіл переговорів. Ніхто з команди Трампа ще не знає, як переконати в цьому українського президента Володимира Зеленського та російського керівника Володимира Путіна.

В оточенні Трампа утворилися дві групи з різними поглядами. Перша, на чолі з Майком Помпео, який може стати міністром оборони, проти великих поступок Росії. Друга група, де головний – можливий керівник закордонних справ Річард Гренелл, який готовий йти на значні поступки заради припинення бойових дій.

Це сильно відрізняється від того, що робить зараз президент Байден. Він каже, що тільки Україна має вирішувати, коли починати переговори та обирати їх умови. А люди Трампа хочуть змусити обидві сторони припинити вогонь.

Один з нових планів пропонує таке: Україна погоджується не вступати в НАТО найближчі 20 років, а США продовжують надавати їй зброю. Сам Трамп не дуже вірить у користь НАТО і навіть думає про можливість виходу США з цього союзу. Тому йому подобається ідея відкласти вступ України на довгий час.

За цим планом між країнами має з’явитися демілітаризована зона довжиною понад 1200 кілометрів. Але американські військові там не будуть присутні. “Нехай за порядком слідкують європейці – поляки, німці, британці та французи. Ми не будемо відправляти туди наших людей і не збираємося це оплачувати”, – розповів один із радників Трампа.

Важливо розуміти, що всі ці плани – лише пропозиції. Якщо Трамп стане президентом, саме він вирішить, який шлях обрати. Поки що невідомо, який варіант йому більше подобається і чи сподобається взагалі якийсь із запропонованих.

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