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Завтра одеситки зможуть безкоштовно перевірити своє здоров’я

Завтра одеситки зможуть безкоштовно перевірити своє здоров’я

У вівторок, 10 жовтня, в Одесі відбудеться День жіночого здоров’я. Жінок запрошують скористатися нагодою та пройти профілактичне обстеження та отримати консультації фахівців.

Цього дня у міських медустановах лікарі-гінекологи та акушери проводитимуть профілактичний гінекологічний огляд жінок із цитологічним обстеженням та консультаціями.

Усі бажаючі пройти безкоштовний медогляд можуть звернутися до жіночих консультацій, гінекологічних кабінетів консультативно-діагностичних центрів або оглядових кабінетів Центрів первинної медико-санітарної допомоги за адресами:

1. Жіноча консультація № 1 КНП «Пологовий будинок №5» вул. Академічна, 14, з 8.00 до16.00, тел. (048) 705-99-79.

2. Жіноча консультація № 3 КНП «Пологовий будинок №2» вул. Старопортофранківська, 67, з 8.00 до 16.00, тел. (048) 723-02-35.

3. Жіноча консультація № 4 КНП «Пологовий будинок №1» вул. Болгарська, 38, 6-й поверх, з 9.00 до 17.00, тел. (048) 701-81-64.

4. Жіноча консультація № 5 КНП «Пологовий будинок №1» вул. Академіка Філатова, 58/2, з 8.00 до 17.00, тел. (048) 772-03-49.

5. Жіноча консультація № 7 КНП «Пологовий будинок №5» вул. Троїцька, 39, з 8.00 до 17.00, тел. (048) 705-99-30.

6. Жіноча консультація № 8 КНП «Пологовий будинок №7» вул. Варненська, 25, з 8.00 до 19.00, тел. (048) 765-64-94.

7. Жіноча консультація № 9 КНП «Пологовий будинок №7» Люстдорфська дор., 170, з 8.00 до 19.00, тел. (048) 796-25-30, (048) 744-50-22.

8. Жіноча консультація № 10 КНП «Пологовий будинок №4» пров. П. Кравцова, 7, з 8.00 до 17.00, тел. (048) 788-39-65.

9. Жіноча консультація № 11 КНП «Пологовий будинок №4» вул. С. Ядова. 61-Б, з 8.00 до 17.00, тел. (048)7 09-08-46, (094) 917-08-46.

10. Жіноча консультація № 14 КНП «Пологовий будинок №4» вул. Паустовського, 21-А, з 8.00 до 17.00, тел. (048) 752-04-50.

11. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»
вул. Базарна, 77, каб. № 2, з 8.00 до 11.00; вул. Маршала Говорова, 26, каб. № 3, з 9.00 до 17.00.

12. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» вул. Ільфа і Петрова 63/1, 1-й поверх, каб.№ 15, з 16.00 до 20.00, тел. (048) 735-91-13, (073) 735-91-13.

13. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16» вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. № 2, з 8.00 до 17.00.

14. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18» вул. Отамана Чепіги, 54, каб. №204, з 9.00 до 15.00, тел. (067) 680-03-17; вул. Торгова, 29/31, каб. №410, з 9.00 до 15.00, тел. (048) 726-55-10.

15. КНП «Консультативно-діагностичний Центр №6»  вул. Зоопаркова, 8 (Міський центр здоров’я сім’ї) каб. акушер-гінеколога, з 8.00 до 19.00, тел: (048) 748-01-45, (048) 753-01-45, (048)704-88-03.

16. КНП «Міська клінічна лікарня №10» вул. Маршала Малиновського, 61а, гінекологічний кабінет прийомного відділення, з 11.30 до 14.30.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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