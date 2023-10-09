Завтра одеситки зможуть безкоштовно перевірити своє здоров’я

Діабет у дітей: яку допомогу можна отримати в Одесі В Одесі за останні роки спостерігається тенденція до зростання захворюваності на цукровий діабет серед дітей. Якщо за весь 2022 рік виявлено 42 нові випадки, то цього року така кількість дітей захворіла на діабет за 9 місяців. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Електричні масажери для ніг: подаруй здоров’я своїм ногам Ноги – це фундамент нашого тіла, вони несуть нас уперед щодня, виконуючи величезну роботу. Ми часто забуваємо про те, наскільки важливо приділяти належну увагу здоров’ю наших ніг. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Скільки потрібно пити води в холодну пору року Навряд чи хтось посперечається з тим, що вода є невід’ємною частиною нашого життя. Саме тому дуже важливо підтримувати водний баланс нашого організму. Так, у літню спеку ми й так багато п’ємо, але з настанням холодів часто про це забуваємо та вживаємо недостатньо води. Скільки ж води необхідно нам холодної пори року, коли, здавалося б, пити зовсім не хочеться? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як чоловікові підтримувати своє здоров’я У світі, де ритм життя стає дедалі активнішим і стресовим, турбота про своє здоров’я має бути пріоритетом. Розповідаємо, які кроки зробити, щоб підтримувати у тонусі й фізичне, і психічне здоров’я. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ