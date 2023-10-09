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Пологові будинки об’єднали з лікарнями: тепер доведеться долати чималі відстані

Пологові будинки об’єднали з лікарнями: тепер доведеться долати чималі відстані

Пологові будинки в Одесі приєднали до кластерних лікарень у рамках медичної реформи та створення лікарень з великим переліком видів медичної допомоги. Рішення про приєднання було прийнято депутатами Одеської міської ради.

Нагадаємо, вперше про приєднання пологових домів заговорили ще у липні 2023 року. А остаточно рішення було прийнято наприкінці вересня.

Змінився статус, але не вид діяльності

На сесії міської ради було прийнято рішення про приєднання наступних пологових будинків:

  • №2 та 4 — до міської лікарні №1;
  • №1 — до міської лікарні №11;
  • №7 — до міської лікарні №10;
  • дитячу лікарню №2 — до дитячої лікарні №3. 

Пологові будинки після приєднання до лікарень втрачають свій статус юридичних осіб, перетворюючись на структурні підрозділи кластерних лікарень, які з’явилися у рамках медичної реформи. Вони працюватимуть й надалі як пологові будинки. Новими великими медичними структурами керуватимуть генеральний директор та медичний директор. 

Виникає декілька запитань: скільки часу доведеться витрачати на підписання документів, необхідних, наприклад, породіллі, якщо керівництво медзакладу знаходиться на чималій відстані від пологового будинку? Проблеми з’являться і в об’єднаної дитячої лікарні — її підрозділи розташовані на різних кінцях міста, і дістатися з одного в інший буде проблематично. Імовірно, розробники реформи, орієнтуючись перш за все на необхідність економії бюджетних коштів (за рахунок скорочення керуючого апарату), на проблеми, які виникнуть у пацієнтів та їхніх родичів, не зважали зовсім. 

Виключення з правил

Статус юридичної особи поки зберіг лише пологовий будинок №5. Він є учасником проекту реконструкції за рахунок коштів Европейського інвестиційного банку. Подальша доля цього пологового будинку вирішуватиметься після завершення реконструкції. Його або приєднають до міської лікарні №10, або зроблять міським перинатальним центром. 

Світлана Комісаренко

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