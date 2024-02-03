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Затримано підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини на Одещині: хто він (відео)

Затримано підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини на Одещині: хто він (відео)

На Одещині поліцейські затримали за підозрою у вбивстві 15-річної Мішель П’явчик 16-річного хлопця, з яким вона познайомилася незадовго до смерті.

Про це повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Нагадаємо, 15-річна Мішель П’явчик зникла 21 січня 2024 року. Її тіло зі слідами насильницької смерті правоохоронці знайшли на четвертий день пошуків.

Попередньо встановлено, що вбивство сталося у занедбаній будівлі колишнього вагового комплексу. Щоб приховати сліди злочину, молодик закидав тіло вбитої мотлохом.

Остаточну причину смерті дівчини буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські вилучили на місці злочину речові докази, які надішлють на експертизу. Також криміналісти за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно досліджували біологічні зразки підозрюваного та його жертви. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину.

Юнакаа затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне молодикові загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Раніше на березі Дунаю на Одещині знайшли обгорілий труп дівчини із зав’язаними очима. Пізніше з’ясувалося, що загибла – школярка. У вбивстві підозрюють її подругу.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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