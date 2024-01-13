Два приятеля три дні ховали тіло жінки: моторошні подробиці вбивства на Одещині

Страшну знахідку виявили влітку минулого року на майданчику зі сміттєвими баками у Чорноморську.

У поліції Одеської області розповіли подробиці події.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що жінка була у гостях у свого знайомого разом із його другом. Під час хмільного застілля між господарем та гостею виникла сварка, під час якої почав її душити мотузкою. Це спричинило смерть жінки. Здійснивши сексуальну наругу над тілом, чоловік сховав його під ліжком у спальні. За всіма звірствами чоловіка спостерігав його друг.

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Потім приятелі викинули речі вбитої в бак для сміття і розійшлися по домівках. А наступного дня вони знову зібралися, щоби приховати сліди злочину. Зловмисники замотали тіло в килим та винесли на балкон.

Більше трьох днів господар квартири не знав, куди подіти покійницю. Коли ж зрозумів, що не може більше тримати її в помешканні, сховав тіло в тумбу і виніс у сміттєвий бак, а сам утік у Миколаїв. Але його швидко затримали.

У поліції зазначили, що чоловік уже був судимий за наругу тіла померлої людини.

Обвинувальні акти щодо обох чоловіків направлені до суду. За вчинене ним загрожує до 15-ти та до 3-х років позбавлення волі.