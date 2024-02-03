Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Одесской области: кто он (видео)

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, 15-летняя Мишель Пиявчик пропала 21 января 2024 года. Ее тело со следами насильственной смерти правоохранители нашли на четвертый день поисков.

Предварительно установлено, что убийство произошло в заброшенном здании бывшего весового комплекса. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек забросал тело убитой хламом.

Окончательная причина смерти девушки будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские изъяли на месте преступления вещественные доказательства, которые направят на экспертизу. Также криминалисты с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические образцы подозреваемого и его жертвы. Результаты исследования подтвердили причастность молодого человека к совершению данного преступления.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о сообщении юноше о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на берегу Дуная в Одесской области нашли обгоревший труп девушки с завязанными глазами. Позже выяснилось, что погибшая – школьница. В убийстве подозревают ее подругу.