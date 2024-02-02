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Юна дівчина загинула на Одещині: підозрюють, що її зґвалтували та вбили

Юна дівчина загинула на Одещині: підозрюють, що її зґвалтували та вбили

15-річна Мішель Піявчик пропала 21 січня 2023 року. Нажаль, дівчину знайшли вже мертвою. На її тілі було видно сліди насильницької смерті.

Сьогодні про виявленні тіла зниклої дівчини повідомили в поліції Одеської області.

Про зникнення неповнолітньої мешканки Одеського району 30 січня в поліцію повідомила її бабуся. Жінка зазначила, що внучка ще 21 січня пішла з дому та перестала виходити з нею на зв’язок.

15-річна Мішель Піявчик перестала виходити на зв’язок із рідними 21 січня. Через два тижні її тіло знайшли захованним у смт Раухівка.

Була розпочата  пошукова операція. Тіло Мішель знайшли 2 лютого у Березівському районі. На ньому були очевидні сліди насильницької смерті. Цього ж дня поліція встановила та затримала підозрюваного.

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Більше подробиць у поліції обіцяють повідомити пізніше. Але в одеських пабликах з’явилися свідчення очевидців, які надають більше інформації.

Один із мешканців Раухівки, який став свідком проведення слідчих дій,  на умовах анонімності, розповів, що дівчину зґвалтував та вбив місцевий житель. Це молодий хлопець, також ще неповнолітній, йому 17 років. Тіло своєї жертви він сховав біля залізниці.

Поліція біля рейок

Тіло дівчини вбивця Мішель Піявчик сховав біля залізниці.

Раніше Одеське життя повідомляло, що Микола Тарасов, який вбив 11-річну Дашу Лук’яненко,  проведе за ґратами 15 років. Згодом стало відомо, що вбивця безслідно зник із в’язниці.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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