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Одеська область: на березі Дунаю спалили школярку: кого підозрюють у страшному вбивстві

Одеська область: на березі Дунаю спалили школярку: кого підозрюють у страшному вбивстві

У суботу, 6 січня, на березі Дунаю на Одещині знайшли обгорілий труп дівчини із зав’язаними очима. Пізніше з’ясувалося, що загибла – школярка. У вбивстві підозрюють її подругу.

Як пише Телеграм-канал «Одеса INFO» з посиланням на свої джерела в поліції, тіло, що обгоріло, знайшли поліцейські під час патрулювання річки Дунай в районі Ізмаїла. На грудній клітці загиблої, в районі серця, слідчі виявили два колоті ножові поранення. Поруч лежали телефон, порожня пляшка від олії, запальничка, а також обгорілі фрагменти ковдри та одягу.

Сьогодні стало відомо, що на березі річки згоріла 14-річна учениця однієї зі шкіл Ізмаїла.

Повідомляється, що поліція вже затримала шкільну подругу загиблої, яка зізналася в скоєному вбивствi. За її словами, таким чином вона помстилася подрузі за те, що вона робила дрібні крадіжки, коли приходила до неї в гості.

Дівчина розповіла, що запросила подругу на берег річки, сказавши тій, що приготувала для неї сюрприз. З собою вона взяла покривало, пляшку рослинної олії та запальничку. На березі вона зав’язала «подрузі» очі і попросила її лягти на покривало, після чого двічі вдарила її ножем у серце. Потім школярка облила загиблу олією та підпалила, а потім пішла.

Підозрювану затримали. Триває розслідування.

Зазначимо, що офіційна інформація про вбивство в Ізмаїлі поки що не з’являлася.

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Фото ілюстративне

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