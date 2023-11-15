Затор на селищі Котовського: що пропонують у мерії

Мер Одеси Геннадій Труханов провів нараду з керівниками портових структур та правоохоронних органів, на якій обговорили проблему накопичення великовантажних автомобілів на Отамана Головатого.

Читайте також: В Одесі розпочався ремонт Об’їзної дороги: коли закінчать і чи можна проїхати

«Усі ми розуміємо, що порт має працювати, адже це економіка країни, що вкрай важливо у воєнний час, але таке скупчення вантажного транспорту викликає великі пробки та соціальну напругу у місті. Ми хочемо допомогти вам у вирішенні цієї проблеми», – звернувся до учасників наради Геннадій Труханов.

В даний час мерія намагається боротися з водіями фур за допомогою паркувальних інспекторів. Разом з поліцією вони штрафують порушників, але сума штрафу нижча за оплату за паркування на демпферному майданчику. Тому учасники наради вирішили проводити спільні щоденні рейди патрульної поліції та Департаменту муніципальної безпеки.

Крім того, під час засідання було розглянуто питання щодо можливості збільшення демпферних майданчиків для відстою вантажного транспорту.

Як писало “Одеське життя”, тактика міської влади поки що не допомогла розвантажити вулицю від фур. Зерновозам, які чекають на свою чергу для заїзду в портові зернові термінали, просто нікуди подітися. І водії спокійно приймають штрафи, які, судячи з усього, їм потім компенсують власники транспортних компаній.